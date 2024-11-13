https://ria.ru/20241113/nikolaev-1983486038.html
Телеведущий Николаев опроверг сообщения о COVID
Телеведущий Николаев опроверг сообщения о COVID - РИА Новости, 13.11.2024
Телеведущий Николаев опроверг сообщения о COVID
Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев опроверг РИА Новости сообщения о том, что у него коронавирус, отметив, что чувствует себя нормально. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:22
2024-11-13T12:22
2024-11-13T13:00
кишинев
юрий николаев
государственный институт театрального искусства
гитис
московский драматический театр имени а. с. пушкина
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев опроверг РИА Новости сообщения о том, что у него коронавирус, отметив, что чувствует себя нормально. Ранее артист заявлял РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что у Николаева якобы выявили ковид. "Чувствую себя нормально, спасибо", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщения про ковид не соответствуют действительности. Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
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кишинев, юрий николаев, государственный институт театрального искусства, гитис, московский драматический театр имени а. с. пушкина, общество
Кишинев, Юрий Николаев, Государственный институт театрального искусства, ГИТИС, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Общество
Телеведущий Николаев опроверг сообщения о COVID
Телеведущий Николаев рассказал о самочувствии после слухов о коронавирусе