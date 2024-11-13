https://ria.ru/20241113/nikolaev-1983486038.html

Телеведущий Николаев опроверг сообщения о COVID

Телеведущий Николаев опроверг сообщения о COVID - РИА Новости, 13.11.2024

Телеведущий Николаев опроверг сообщения о COVID

Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев опроверг РИА Новости сообщения о том, что у него коронавирус, отметив, что чувствует себя нормально. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:22

2024-11-13T12:22

2024-11-13T13:00

кишинев

юрий николаев

государственный институт театрального искусства

гитис

московский драматический театр имени а. с. пушкина

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев опроверг РИА Новости сообщения о том, что у него коронавирус, отметив, что чувствует себя нормально. Ранее артист заявлял РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что у Николаева якобы выявили ковид. "Чувствую себя нормально, спасибо", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщения про ковид не соответствуют действительности. Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".

https://ria.ru/20241027/dodd-1980344206.html

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кишинев, юрий николаев, государственный институт театрального искусства, гитис, московский драматический театр имени а. с. пушкина, общество