https://ria.ru/20241113/niger-1983427117.html
Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана
Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана - РИА Новости, 13.11.2024
Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана
Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов страны, в том числе урана, заявил РИА Новости министр горнодобывающей... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:41
2024-11-13T07:41
2024-11-13T07:42
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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов страны, в том числе урана, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. "Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов. И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого", - сказал Абарчи агентству на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи. Конференция прошла с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241109/lavrov-1982865511.html
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нигер, сочи, адлер
Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана
Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов