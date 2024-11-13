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Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана - РИА Новости, 13.11.2024
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07:41 13.11.2024 (обновлено: 07:42 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/niger-1983427117.html
Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана
Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана - РИА Новости, 13.11.2024
Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана
Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов страны, в том числе урана, заявил РИА Новости министр горнодобывающей... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:41
2024-11-13T07:42
нигер
сочи
адлер
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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов страны, в том числе урана, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. "Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов. И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого", - сказал Абарчи агентству на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи. Конференция прошла с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241109/lavrov-1982865511.html
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нигер, сочи, адлер
Нигер, Сочи, Адлер
Нигер пригласил к себе российские компании для добычи урана

Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Вид на Ниамей из Большой мечети
Вид на Ниамей из Большой мечети - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Вид на Ниамей из Большой мечети. Архивное фото
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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Нигер пригласил российские компании для разведки и добычи природных ресурсов страны, в том числе урана, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи.
"Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов. И речь в этой области идет не только об уране. Действительно, мы пригласили их приехать в Нигер для этого", - сказал Абарчи агентству на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Лавров объяснил значение открытия посольства России в Нигере
9 ноября, 20:54
Конференция прошла с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
 
НигерСочиАдлер
 
 
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