https://ria.ru/20241113/niger-1983421995.html

Нигер не планирует разрешать Франции добывать уран на своей территории

Нигер не планирует разрешать Франции добывать уран на своей территории - РИА Новости, 13.11.2024

Нигер не планирует разрешать Франции добывать уран на своей территории

Власти Нигера вряд ли позволят французским компаниям добывать уран на своей территории в контексте того, что Париж так и не признал новое руководство... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T05:51

2024-11-13T05:51

2024-11-13T05:51

нигер

франция

париж

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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Власти Нигера вряд ли позволят французским компаниям добывать уран на своей территории в контексте того, что Париж так и не признал новое руководство государства, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности этой африканской страны Усман Абарчи. "Что касается французских компаний. Французское государство через своего главу заявило, что не признает нынешние власти Нигера. Прошло более года, это не изменилось. Кажется ли вам возможным, чтобы мы, государство Нигер, позволили французским компаниям продолжать добычу наших природных ресурсов?" - сказал Абарчи агентству на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи. Он добавил, что в настоящее время активно разрабатывается только одно месторождение урана. "Речь идет о компании Somaïr, которая работает по урану в Арли. Есть и китайская компания CNNC, место добычи которой пока не активно, но скоро вернется в работу. В конце концов, компания Somida сейчас строит шахту для добычи урана в Даса. Это предприятие было создано совместно двумя другими: канадской Global Atomic и SOPAMIN из Нигера", - уточнил министр. Конференция прошла с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241109/nigeriya-1982863702.html

https://ria.ru/20240916/ssha-1973048417.html

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нигер, франция, париж