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Нигер не планирует разрешать Франции добывать уран на своей территории - РИА Новости, 13.11.2024
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05:51 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/niger-1983421995.html
Нигер не планирует разрешать Франции добывать уран на своей территории
Нигер не планирует разрешать Франции добывать уран на своей территории - РИА Новости, 13.11.2024
Нигер не планирует разрешать Франции добывать уран на своей территории
Власти Нигера вряд ли позволят французским компаниям добывать уран на своей территории в контексте того, что Париж так и не признал новое руководство... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:51
2024-11-13T05:51
нигер
франция
париж
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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Власти Нигера вряд ли позволят французским компаниям добывать уран на своей территории в контексте того, что Париж так и не признал новое руководство государства, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности этой африканской страны Усман Абарчи. "Что касается французских компаний. Французское государство через своего главу заявило, что не признает нынешние власти Нигера. Прошло более года, это не изменилось. Кажется ли вам возможным, чтобы мы, государство Нигер, позволили французским компаниям продолжать добычу наших природных ресурсов?" - сказал Абарчи агентству на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи. Он добавил, что в настоящее время активно разрабатывается только одно месторождение урана. "Речь идет о компании Somaïr, которая работает по урану в Арли. Есть и китайская компания CNNC, место добычи которой пока не активно, но скоро вернется в работу. В конце концов, компания Somida сейчас строит шахту для добычи урана в Даса. Это предприятие было создано совместно двумя другими: канадской Global Atomic и SOPAMIN из Нигера", - уточнил министр. Конференция прошла с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241109/nigeriya-1982863702.html
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нигер, франция, париж
Нигер, Франция, Париж
Нигер не планирует разрешать Франции добывать уран на своей территории

В Нигере заявили, что вряд ли позволят французским компаниям добывать уран

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Вид на Ниамей из Большой мечети
Вид на Ниамей из Большой мечети - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Вид на Ниамей из Большой мечети. Архивное фото
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СИРИУС, 13 ноя - РИА Новости. Власти Нигера вряд ли позволят французским компаниям добывать уран на своей территории в контексте того, что Париж так и не признал новое руководство государства, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности этой африканской страны Усман Абарчи.
"Что касается французских компаний. Французское государство через своего главу заявило, что не признает нынешние власти Нигера. Прошло более года, это не изменилось. Кажется ли вам возможным, чтобы мы, государство Нигер, позволили французским компаниям продолжать добычу наших природных ресурсов?" - сказал Абарчи агентству на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи.
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Он добавил, что в настоящее время активно разрабатывается только одно месторождение урана.
"Речь идет о компании Somaïr, которая работает по урану в Арли. Есть и китайская компания CNNC, место добычи которой пока не активно, но скоро вернется в работу. В конце концов, компания Somida сейчас строит шахту для добычи урана в Даса. Это предприятие было создано совместно двумя другими: канадской Global Atomic и SOPAMIN из Нигера", - уточнил министр.
Конференция прошла с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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