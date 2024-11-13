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Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху

Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху - РИА Новости, 13.11.2024

Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху

Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести слушание по делу о злоупотреблениях против... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:54

2024-11-13T14:54

2024-11-13T14:54

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ХАЙФА, 13 ноя – РИА Новости. Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести слушание по делу о злоупотреблениях против израильского премьера на февраль 2025 года, сообщил в среду израильский новостной портал Ynet. "Окружной суд Иерусалима отклонил ходатайство премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отсрочке его показаний в рамках судебного процесса, который должен начаться через три недели", - говорится в сообщении. Ранее в ноябре адвокаты премьера обратились в окружной суд Иерусалима с просьбой перенести судебное заседание с 2 декабря 2024 года на середину февраля 2025 года, так как ряд инцидентов в сфере безопасности помешал в достаточной мере ознакомиться с материалами дел и выстроить линию защиты. В июле этого года окружной суд Иерусалима постановил, что новое слушание по делу о злоупотреблениях против премьер-министра Биньямина Нетаньяху состоится 2 декабря 2024 года. При назначении даты суд принял во внимание общественный интерес в продвижении дела и условия военных действий в секторе Газа и дал премьер-министру время для подготовки к даче показаний. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства. Следствие по делу Биньямина Нетаньяху продолжалось около трех лет. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд.

https://ria.ru/20241110/netanyakhu-1982964869.html

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в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля