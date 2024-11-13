Рейтинг@Mail.ru
Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/netanyakhu-1983538431.html
Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху
Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху - РИА Новости, 13.11.2024
Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху
Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести слушание по делу о злоупотреблениях против... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:54
2024-11-13T14:54
в мире
иерусалим
израиль
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg
ХАЙФА, 13 ноя – РИА Новости. Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести слушание по делу о злоупотреблениях против израильского премьера на февраль 2025 года, сообщил в среду израильский новостной портал Ynet. "Окружной суд Иерусалима отклонил ходатайство премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отсрочке его показаний в рамках судебного процесса, который должен начаться через три недели", - говорится в сообщении. Ранее в ноябре адвокаты премьера обратились в окружной суд Иерусалима с просьбой перенести судебное заседание с 2 декабря 2024 года на середину февраля 2025 года, так как ряд инцидентов в сфере безопасности помешал в достаточной мере ознакомиться с материалами дел и выстроить линию защиты. В июле этого года окружной суд Иерусалима постановил, что новое слушание по делу о злоупотреблениях против премьер-министра Биньямина Нетаньяху состоится 2 декабря 2024 года. При назначении даты суд принял во внимание общественный интерес в продвижении дела и условия военных действий в секторе Газа и дал премьер-министру время для подготовки к даче показаний. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства. Следствие по делу Биньямина Нетаньяху продолжалось около трех лет. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд.
https://ria.ru/20241110/netanyakhu-1982964869.html
https://ria.ru/20241106/galant-1982057226.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html
иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_159:0:2766:1955_1920x0_80_0_0_71589e4b179c8b19efdbfaad714af4b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля
В мире, Иерусалим, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля
Суд в Иерусалиме отказался отсрочить слушание по делу Нетаньяху

Ynet: суд в Иерусалиме отклонил просьбу адвокатов Нетаньяху перенести слушание

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАЙФА, 13 ноя – РИА Новости. Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести слушание по делу о злоупотреблениях против израильского премьера на февраль 2025 года, сообщил в среду израильский новостной портал Ynet.
"Окружной суд Иерусалима отклонил ходатайство премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отсрочке его показаний в рамках судебного процесса, который должен начаться через три недели", - говорится в сообщении.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане
10 ноября, 20:05
Ранее в ноябре адвокаты премьера обратились в окружной суд Иерусалима с просьбой перенести судебное заседание с 2 декабря 2024 года на середину февраля 2025 года, так как ряд инцидентов в сфере безопасности помешал в достаточной мере ознакомиться с материалами дел и выстроить линию защиты.
В июле этого года окружной суд Иерусалима постановил, что новое слушание по делу о злоупотреблениях против премьер-министра Биньямина Нетаньяху состоится 2 декабря 2024 года. При назначении даты суд принял во внимание общественный интерес в продвижении дела и условия военных действий в секторе Газа и дал премьер-министру время для подготовки к даче показаний.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт объяснил, почему Нетаньяху уволил министра обороны
6 ноября, 00:22
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Следствие по делу Биньямина Нетаньяху продолжалось около трех лет. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд.
Трамп и Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу
6 ноября, 19:39
 
В миреИерусалимИзраильБиньямин НетаньяхуКнессет Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала