https://ria.ru/20241113/nauka-1983264143.html
Найдены ранее неизвестные свойства раковой опухоли
Найдены ранее неизвестные свойства раковой опухоли - РИА Новости, 13.11.2024
Найдены ранее неизвестные свойства раковой опухоли
Новые оптические свойства раковой опухоли в тканях молочной железы обнаружили ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского. По словам авторов, свет проникает в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:00
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Новые оптические свойства раковой опухоли в тканях молочной железы обнаружили ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского. По словам авторов, свет проникает в злокачественные клетки почти в два раза эффективнее, чем в здоровые, что потенциально позволит диагностировать и лечить рак молочной железы у женщин с помощью оптических методов. Результаты опубликованы в Journal of Biophotonics.Рак молочной железы — заболевание, при котором злокачественные клетки в тканях молочной железы начинают бесконтрольно делиться и образуют опухоль. По данным ВОЗ, в 2022 году он был диагностирован у 2,3 миллиона пациенток и стал самым распространенным видом рака у женщин.На данный момент одним из наиболее перспективных способов лечения рака является лазерная терапия — оптический метод лечения, при котором с помощью света селективно разрушаются только клетки опухоли, не повреждая окружающие здоровые клетки. Для этого в опухоль вводятся специальные препараты или наночастицы, поглощающие свет, рассказали в Саратовском национальном исследовательском университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).По словам ученых, отличать здоровые клетки от пораженных раком, основываясь на их оптических характеристиках, позволяют, в частности, оптические методы диагностики. Поскольку развитие опухоли молочной железы сопровождается изменением структуры и состава ткани в этой области, изменяются и ее поглощающие, рассеивающие и преломляющие свойства.Для совершенствования методов оптической диагностики и лазерной терапии часто используют специальные модели опухолей молочной железы, выращенные у мышей."Модель, которую мы исследовали, очень близка по характеристикам к раку молочной железы у человека. Она обладает высокой степенью агрессивности и, в отличие от большинства моделей опухолей, может метастазировать. Этим объясняется ее широкое использование в экспериментальной онкологии", — объяснила руководитель исследования, профессор кафедры оптики и биофотоники СГУ Элина Генина.Ученые Саратовского университета установили, что изменение структуры и состава опухолевой ткани вызывает значительное снижение рассеяния по сравнению со здоровой тканью, что приводит к увеличению глубины проникновения света почти в 1,5-2 раза."Мы провели сравнительный анализ здоровой и злокачественной тканей молочной железы лабораторной мыши с помощью современных оптических методов, вычислили основные оптические характеристики в видимом и ближнем инфракрасном спектральных диапазонах и обнаружили существенные различия на некоторых участках спектра. В частности, рассеяние света в опухолевой ткани меньше, чем в здоровой. Это приводит к увеличению глубины проникновения света в ткань, что потенциально повышает эффективность лазерного воздействия", — рассказала Генина.Она добавила, что благодаря полученному знанию можно диагностировать рак молочной железы у женщин с помощью оптических методов и более точно подбирать параметры лазерной терапии. Однако эти аспекты требуют более детального изучения.Результаты исследования будут использованы для моделирования распространения лазерного излучения в ткани молочной железы, на основе которого ученые планируют получить карты распределения светового и теплового излучения при проведении фотодинамической и лазерной плазмонной фототермической терапии.Исследование согласуется со стратегическими проектами СГУ в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20241024/nauka-1979575895.html
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наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни, россия, воз, рак, онкология, здоровье - общество, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратов
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Качество жизни, Россия, ВОЗ, Рак, Онкология, Здоровье - Общество, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Саратов
Найдены ранее неизвестные свойства раковой опухоли
Ученые нашли новые оптические свойства раковой опухоли в тканях молочной железы
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Новые оптические свойства раковой опухоли в тканях молочной железы обнаружили ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского
. По словам авторов, свет проникает в злокачественные клетки почти в два раза эффективнее, чем в здоровые, что потенциально позволит диагностировать и лечить рак молочной железы у женщин с помощью оптических методов. Результаты опубликованы
в Journal of Biophotonics.
Рак молочной железы — заболевание, при котором злокачественные клетки в тканях молочной железы начинают бесконтрольно делиться и образуют опухоль. По данным
ВОЗ, в 2022 году он был диагностирован у 2,3 миллиона пациенток и стал самым распространенным видом рака у женщин.
На данный момент одним из наиболее перспективных способов лечения рака является лазерная терапия — оптический метод лечения, при котором с помощью света селективно разрушаются только клетки опухоли, не повреждая окружающие здоровые клетки. Для этого в опухоль вводятся специальные препараты или наночастицы, поглощающие свет, рассказали в Саратовском национальном исследовательском университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).
По словам ученых, отличать здоровые клетки от пораженных раком, основываясь на их оптических характеристиках, позволяют, в частности, оптические методы диагностики. Поскольку развитие опухоли молочной железы сопровождается изменением структуры и состава ткани в этой области, изменяются и ее поглощающие, рассеивающие и преломляющие свойства.
Для совершенствования методов оптической диагностики и лазерной терапии часто используют специальные модели опухолей молочной железы, выращенные у мышей.
«
"Модель, которую мы исследовали, очень близка по характеристикам к раку молочной железы у человека. Она обладает высокой степенью агрессивности и, в отличие от большинства моделей опухолей, может метастазировать. Этим объясняется ее широкое использование в экспериментальной онкологии", — объяснила руководитель исследования, профессор кафедры оптики и биофотоники СГУ Элина Генина.
Ученые Саратовского университета установили, что изменение структуры и состава опухолевой ткани вызывает значительное снижение рассеяния по сравнению со здоровой тканью, что приводит к увеличению глубины проникновения света почти в 1,5-2 раза.
"Мы провели сравнительный анализ здоровой и злокачественной тканей молочной железы лабораторной мыши с помощью современных оптических методов, вычислили основные оптические характеристики в видимом и ближнем инфракрасном спектральных диапазонах и обнаружили существенные различия на некоторых участках спектра. В частности, рассеяние света в опухолевой ткани меньше, чем в здоровой. Это приводит к увеличению глубины проникновения света в ткань, что потенциально повышает эффективность лазерного воздействия", — рассказала Генина.
Она добавила, что благодаря полученному знанию можно диагностировать рак молочной железы у женщин с помощью оптических методов и более точно подбирать параметры лазерной терапии. Однако эти аспекты требуют более детального изучения.
Результаты исследования будут использованы для моделирования распространения лазерного излучения в ткани молочной железы, на основе которого ученые планируют получить карты распределения светового и теплового излучения при проведении фотодинамической и лазерной плазмонной фототермической терапии.
Исследование согласуется со стратегическими проектами СГУ в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".