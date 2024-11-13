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Генсек НАТО в Польше одобрил инициативу по укреплению границ с Россией - РИА Новости, 13.11.2024
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19:55 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/nato-1983616450.html
Генсек НАТО в Польше одобрил инициативу по укреплению границ с Россией
Генсек НАТО в Польше одобрил инициативу по укреплению границ с Россией - РИА Новости, 13.11.2024
Генсек НАТО в Польше одобрил инициативу по укреплению границ с Россией
Генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Польшу приветствовал инициативу Варшавы, а также стран Прибалтики и Финляндии по укреплению границ с Россией. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:55
2024-11-13T19:55
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Польшу приветствовал инициативу Варшавы, а также стран Прибалтики и Финляндии по укреплению границ с Россией. "Мы только что обсуждали усиление совместно со странами Балтии и Финляндией границ, я приветствую эту инициативу", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском. Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США), было принято Советом министров Польши 10 июня на выездном заседании в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия" якобы "угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241113/zakharova-1983414046.html
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россия, польша, москва, марк рютте, дональд туск, владимир путин, нато, в мире
Россия, Польша, Москва, Марк Рютте, Дональд Туск, Владимир Путин, НАТО, В мире
Генсек НАТО в Польше одобрил инициативу по укреплению границ с Россией

Генсек НАТО Рютте оценил инициативу Польши по укреплению границ с Россией

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Польшу приветствовал инициативу Варшавы, а также стран Прибалтики и Финляндии по укреплению границ с Россией.
"Мы только что обсуждали усиление совместно со странами Балтии и Финляндией границ, я приветствую эту инициативу", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Вчера, 01:09
Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США), было принято Советом министров Польши 10 июня на выездном заседании в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия" якобы "угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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"На Петербург". В Польше предложили безумный план против России
11 октября, 16:31
 
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