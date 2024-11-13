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Ярославскую Большую мануфактуру внесли в реестр культурного наследия

Ярославскую Большую мануфактуру внесли в реестр культурного наследия - РИА Новости, 13.11.2024

Ярославскую Большую мануфактуру внесли в реестр культурного наследия

Здание Ярославской Большой мануфактуры включено в Единый госреестр объектов культурного наследия, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T23:58

2024-11-13T23:58

2024-11-13T23:58

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Здание Ярославской Большой мануфактуры включено в Единый госреестр объектов культурного наследия, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Провели большую работу по признанию здания Ярославской Большой мануфактуры памятником истории и культуры. Речь идет о доме жилом служащих на улице Стачек, 63, в Ярославле. Строение является одним из старейших на территории бывшего предприятия… Это важный шаг на пути к его сохранению от разрушения и защите его подлинного внешнего вида", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, всего в этом году правительству области удалось включить в государственный реестр более 100 объектов, из которых около 40 находятся в Ярославле. Губернатор рассказал в Telegram-канале, что старинное здание мануфактуры изначально представляло собой два отдельных каменных строения XVIII века, которые в начале XIX столетия были объединены в одно. Из общего ансамбля, выполненного в краснокирпичном "английском" стиле, дом, где жили служащие, включая директоров и приглашенных английских специалистов, выделялся побеленными барочными фасадами и богатым эклектичным декором. "После революции Ярославскую Большую мануфактуру национализировали, она получила название "Красный Перекоп", а здание дома служащих приобрело современный облик", - написал Михаил Евраев. И. о. руководителя государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева подчеркнула, что идентификация культурного наследия – важный аспект в его сохранении. "При включении объекта в реестр утверждаются границы его территории и предмет охраны, что помогает сберечь подлинный облик памятников, уникальные архитектурные и инженерные решения", - цитирует Охинцеву пресс-служба правительства региона. Пресс-служба правительства области сообщает, что собственнику здания будет выдано охранное обязательство. Данный документ определяет обязанности пользователя по сохранению объекта культурного наследия.

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ярославль, ярославская область, михаил евраев, россия