https://ria.ru/20241113/nalog-1983613369.html

В Москве транспортный налог ежегодно будет расти не более чем на 10%

В Москве транспортный налог ежегодно будет расти не более чем на 10% - РИА Новости, 13.11.2024

В Москве транспортный налог ежегодно будет расти не более чем на 10%

Транспортный налог ежегодно будет расти в Москве не более чем на 10%, такое решение приняли во время пленарного заседания Московской городской думы в среду. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:31

2024-11-13T19:31

2024-11-13T19:31

москва

московская городская дума

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Транспортный налог ежегодно будет расти в Москве не более чем на 10%, такое решение приняли во время пленарного заседания Московской городской думы в среду. Как сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко, московские ставки по транспортному налогу были установлены более 10 лет назад и с тех пор не менялись. При этом по некоторым категориям транспортных средств эти ставки значительно ниже тех, которые предусмотрены на федеральном уровне. Накопленная за эти годы инфляция составила более 100%. "Чтобы избежать резкого скачка налоговой нагрузки на граждан и бизнес, законопроектам предлагается предусмотреть плавный рост ставок по транспортному налогу в среднем не более 10% в год до ставок, предусмотренных налоговым кодексом РФ", - сказала Мурченко в ходе заседания. Помимо того, в ходе заседания продлили льготу по транспортному налогу для электромобилей, они полностью освобождены от налога. Эта мера была введена с целью стимулирования использования электротранспорта в Москве и показала свою эффективность. "Так, в 2023 году количество пользователей льготы возросло до 6 тысяч. И сумма льготы составила 86 миллионов рублей, 91% пользователей этой льготы – это граждане", - рассказала Мурченко. Также во время заседания на пять лет продлили действие трех востребованных налоговых льгот по налогу на имущество организаций. Среди них есть льгота по налогу на имущество организаций для объектов, включенных в перечень торгово-офисной недвижимости и облагаемых налогом от кадастровой стоимости, но используемых в указанных целях менее чем на 20%, например, склады, гаражи, объекты здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры, образования, спорта, промышленности и производства. Помимо того, была сохранена налоговая льгота для гостиниц, которые расположены в зданиях, включенных в перечень торгово-офисной недвижимости. Еще в ходе заседания продлили льготу по налогу на имущество для зданий, используемых в медицинских целях.

https://ria.ru/20241113/gosduma-1983536854.html

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москва, московская городская дума, россия