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Музей истории ГУЛАГа приостановил работу - РИА Новости, 13.11.2024
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Культура
 
21:58 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/muzey-1983627357.html
Музей истории ГУЛАГа приостановил работу
Музей истории ГУЛАГа приостановил работу - РИА Новости, 13.11.2024
Музей истории ГУЛАГа приостановил работу
Музей истории ГУЛАГа сообщил о приостановке работы с 14 ноября из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщается на официальном сайте музея. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:58
2024-11-13T21:58
культура
гулаг
музей истории гулага
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Музей истории ГУЛАГа сообщил о приостановке работы с 14 ноября из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщается на официальном сайте музея. "С 14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа временно приостанавливает свою работу. В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены", - говорится в сообщении. Отмечается, что деньги за приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно будет вернуть в любое время.
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гулаг, музей истории гулага, россия
Культура, ГУЛаг, Музей истории ГУЛАГа, Россия
Музей истории ГУЛАГа приостановил работу

Музей истории ГУЛАГа приостановил работу из-за нарушений пожарной безопасности

© РИА Новости / Евгений СамаринЭкспонаты Государственного музея истории ГУЛАГа
Экспонаты Государственного музея истории ГУЛАГа - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
Экспонаты Государственного музея истории ГУЛАГа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Музей истории ГУЛАГа сообщил о приостановке работы с 14 ноября из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщается на официальном сайте музея.
"С 14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа временно приостанавливает свою работу. В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги за приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно будет вернуть в любое время.
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