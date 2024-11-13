https://ria.ru/20241113/muzey-1983627357.html

Музей истории ГУЛАГа приостановил работу

Музей истории ГУЛАГа приостановил работу - РИА Новости, 13.11.2024

Музей истории ГУЛАГа приостановил работу

Музей истории ГУЛАГа сообщил о приостановке работы с 14 ноября из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщается на официальном сайте музея. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T21:58

2024-11-13T21:58

2024-11-13T21:58

культура

гулаг

музей истории гулага

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Музей истории ГУЛАГа сообщил о приостановке работы с 14 ноября из-за выявленных нарушений пожарной безопасности, сообщается на официальном сайте музея. "С 14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа временно приостанавливает свою работу. В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены", - говорится в сообщении. Отмечается, что деньги за приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно будет вернуть в любое время.

https://ria.ru/20241103/muzey-1981631402.html

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гулаг, музей истории гулага, россия