https://ria.ru/20241113/most-1983629347.html

Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном

Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном - РИА Новости, 13.11.2024

Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном

Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники, информировало МЧС РФ в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:27

2024-11-13T22:27

2024-11-13T22:27

происшествия

россия

джанкой

олег крючков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники, информировало МЧС РФ в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. Позже советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале, ссылаясь на Крымавтодор, написал, что в связи с разрушением путепровода на автомобильной дороге Воинка - Джанкой объезд будет осуществляться через населённые пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково. "По уточненной информации: автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html

россия

джанкой

республика крым

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МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, 2 человека пострадали, повреждено дорожное полотно, сообщили в МЧС 2024-11-13T22:27 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, джанкой, олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым