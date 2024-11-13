Рейтинг@Mail.ru
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/most-1983629347.html
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном - РИА Новости, 13.11.2024
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники, информировало МЧС РФ в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:27
2024-11-13T22:27
происшествия
россия
джанкой
олег крючков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983628798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c271440288316c02a46160b0411b456f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники, информировало МЧС РФ в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. Позже советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале, ссылаясь на Крымавтодор, написал, что в связи с разрушением путепровода на автомобильной дороге Воинка - Джанкой объезд будет осуществляться через населённые пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково. "По уточненной информации: автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html
россия
джанкой
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово
Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, 2 человека пострадали, повреждено дорожное полотно, сообщили в МЧС
2024-11-13T22:27
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983628798_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d64d04c8e9e0fbb0345d830d874464c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, джанкой, олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Россия, Джанкой, Олег Крючков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном

Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники, информировало МЧС РФ в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. Позже советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале, ссылаясь на Крымавтодор, написал, что в связи с разрушением путепровода на автомобильной дороге Воинка - Джанкой объезд будет осуществляться через населённые пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково.
"По уточненной информации: автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
Обрушение моста в Чегемском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В Кабардино-Балкарии обвалился мост
24 августа, 11:54
 
ПроисшествияРоссияДжанкойОлег КрючковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала