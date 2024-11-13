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Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном - РИА Новости, 13.11.2024
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники, информировало МЧС РФ в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:27
2024-11-13T22:27
2024-11-13T22:27
происшествия
россия
джанкой
олег крючков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники, информировало МЧС РФ в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. Позже советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале, ссылаясь на Крымавтодор, написал, что в связи с разрушением путепровода на автомобильной дороге Воинка - Джанкой объезд будет осуществляться через населённые пункты Маслово, Завет-Ленинский, Ермаково. "По уточненной информации: автомобильный мост обрушился над железнодорожным полотном. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/kabardino-balkarija-1968217861.html
россия
джанкой
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МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово
Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, 2 человека пострадали, повреждено дорожное полотно, сообщили в МЧС
2024-11-13T22:27
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РИА Новости
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происшествия, россия, джанкой, олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Россия, Джанкой, Олег Крючков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над ж/д полотном
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном