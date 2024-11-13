https://ria.ru/20241113/moskva-1983560463.html

В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца

В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца - РИА Новости, 13.11.2024

В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца

Московские врачи НИИ имени Склифосовского спасли мужчину с "разрывом сердца", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:02

2024-11-13T16:02

2024-11-13T16:02

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московские врачи НИИ имени Склифосовского спасли мужчину с "разрывом сердца", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Мужчину 75 лет с инфарктом доставили в одну из больниц Москвы, где ему оказали помощь. В ходе лечения пациенту понадобилось проведение высокотехнологичного вмешательства, поэтому его перевели в Склиф. Из-за инфаркта миокарда у мужчины случился разрыв задней стенки левого желудочка размером 5 на 3 сантиметра. Это крайне редкое осложнение - оно возникает только в 1% случаев из всех инфарктов миокарда и в 3-6% случаев при крупноочаговых инфарктах, при которых поражается вся стенка сердечной мышцы", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что операция длилась более семи часов. Необходимо было провести кропотливую и многоэтапную работу: закрыть дефект, выполнить шунтирование и установить биопротез митрального клапана. "Пациент, поступивший в НИИ Склифосовского, находился в жизнеугрожающем состоянии: мужчина терял кровь с высокой скоростью. В полости перикарда скопилось более 800 миллилитров крови и сгустков, которые нужно было срочно удалить, одновременно подключив пациента к аппарату искусственного кровообращения", - цитируют в сообщении пресс-службы сердечно-сосудистого хирурга Сергея Камбарова. В ведомстве добавили, что сначала врачи перенаправили кровь, скопившуюся в перикарде, обратно пациенту при помощи аппарата для возврата крови и одновременно с этим подключили искусственное кровообращение. Во время основного этапа врачи закрыли разрыв в задней стенке левого желудочка с помощью специальной "заплаты", сделанной из бычьего перикарда. Сложность заключалась в том, чтобы закрыть дефект стенки заплатой, прикрепив ее к жизнеспособному миокарду. "Затем кардиохирурги выполнили шунтирование коронарных артерий, которые были критически сужены атеросклеротическими бляшками. При помощи шунтов врачи создали обходной путь, чтобы восстановить кровоток. Заключительным этапом стала установка биопротеза митрального клапана для восстановления его запирательной функции, которая была потеряна полностью после инфаркта миокарда. После операции пациент благополучно восстановился и уже выписан из института Склифосовского", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241029/moskva-1980709640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва