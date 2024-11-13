Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:02 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/moskva-1983560463.html
В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца
В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца - РИА Новости, 13.11.2024
В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца
Московские врачи НИИ имени Склифосовского спасли мужчину с "разрывом сердца", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:02
2024-11-13T16:02
хорошие новости
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727192468_0:96:3119:1850_1920x0_80_0_0_c7e498a4d6c90455d360229c144421fa.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московские врачи НИИ имени Склифосовского спасли мужчину с "разрывом сердца", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Мужчину 75 лет с инфарктом доставили в одну из больниц Москвы, где ему оказали помощь. В ходе лечения пациенту понадобилось проведение высокотехнологичного вмешательства, поэтому его перевели в Склиф. Из-за инфаркта миокарда у мужчины случился разрыв задней стенки левого желудочка размером 5 на 3 сантиметра. Это крайне редкое осложнение - оно возникает только в 1% случаев из всех инфарктов миокарда и в 3-6% случаев при крупноочаговых инфарктах, при которых поражается вся стенка сердечной мышцы", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что операция длилась более семи часов. Необходимо было провести кропотливую и многоэтапную работу: закрыть дефект, выполнить шунтирование и установить биопротез митрального клапана. "Пациент, поступивший в НИИ Склифосовского, находился в жизнеугрожающем состоянии: мужчина терял кровь с высокой скоростью. В полости перикарда скопилось более 800 миллилитров крови и сгустков, которые нужно было срочно удалить, одновременно подключив пациента к аппарату искусственного кровообращения", - цитируют в сообщении пресс-службы сердечно-сосудистого хирурга Сергея Камбарова. В ведомстве добавили, что сначала врачи перенаправили кровь, скопившуюся в перикарде, обратно пациенту при помощи аппарата для возврата крови и одновременно с этим подключили искусственное кровообращение. Во время основного этапа врачи закрыли разрыв в задней стенке левого желудочка с помощью специальной "заплаты", сделанной из бычьего перикарда. Сложность заключалась в том, чтобы закрыть дефект стенки заплатой, прикрепив ее к жизнеспособному миокарду. "Затем кардиохирурги выполнили шунтирование коронарных артерий, которые были критически сужены атеросклеротическими бляшками. При помощи шунтов врачи создали обходной путь, чтобы восстановить кровоток. Заключительным этапом стала установка биопротеза митрального клапана для восстановления его запирательной функции, которая была потеряна полностью после инфаркта миокарда. После операции пациент благополучно восстановился и уже выписан из института Склифосовского", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241029/moskva-1980709640.html
https://ria.ru/20241105/moskva-1981874983.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727192468_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c112b5aa9a586a43dbb47f851e71328b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца

Врачи НИИ имени Склифосовского спасли мужчину с "разрывом сердца"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинский работник в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского
Медицинский работник в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Московские врачи НИИ имени Склифосовского спасли мужчину с "разрывом сердца", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Мужчину 75 лет с инфарктом доставили в одну из больниц Москвы, где ему оказали помощь. В ходе лечения пациенту понадобилось проведение высокотехнологичного вмешательства, поэтому его перевели в Склиф. Из-за инфаркта миокарда у мужчины случился разрыв задней стенки левого желудочка размером 5 на 3 сантиметра. Это крайне редкое осложнение - оно возникает только в 1% случаев из всех инфарктов миокарда и в 3-6% случаев при крупноочаговых инфарктах, при которых поражается вся стенка сердечной мышцы", - рассказали в пресс-службе.
Больница - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Московские врачи спасли пациента, пережившего клиническую смерть
29 октября, 14:58
Там отметили, что операция длилась более семи часов. Необходимо было провести кропотливую и многоэтапную работу: закрыть дефект, выполнить шунтирование и установить биопротез митрального клапана.
"Пациент, поступивший в НИИ Склифосовского, находился в жизнеугрожающем состоянии: мужчина терял кровь с высокой скоростью. В полости перикарда скопилось более 800 миллилитров крови и сгустков, которые нужно было срочно удалить, одновременно подключив пациента к аппарату искусственного кровообращения", - цитируют в сообщении пресс-службы сердечно-сосудистого хирурга Сергея Камбарова.
В ведомстве добавили, что сначала врачи перенаправили кровь, скопившуюся в перикарде, обратно пациенту при помощи аппарата для возврата крови и одновременно с этим подключили искусственное кровообращение. Во время основного этапа врачи закрыли разрыв в задней стенке левого желудочка с помощью специальной "заплаты", сделанной из бычьего перикарда. Сложность заключалась в том, чтобы закрыть дефект стенки заплатой, прикрепив ее к жизнеспособному миокарду.
"Затем кардиохирурги выполнили шунтирование коронарных артерий, которые были критически сужены атеросклеротическими бляшками. При помощи шунтов врачи создали обходной путь, чтобы восстановить кровоток. Заключительным этапом стала установка биопротеза митрального клапана для восстановления его запирательной функции, которая была потеряна полностью после инфаркта миокарда. После операции пациент благополучно восстановился и уже выписан из института Склифосовского", - сообщили в ведомстве.
Команда врачей во флагманском центре ГКБ имени В. В. Вересаева спасла жизнь 60-летнему пациенту с поражением трех клапанов сердца - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Московские врачи спасли пациента с поражением сразу трех сердечных клапанов
5 ноября, 09:04
 
Хорошие новостиОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала