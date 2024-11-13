https://ria.ru/20241113/moskva-1983517817.html

В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman

В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman - РИА Новости, 13.11.2024

В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman

Церемония прощания с руководителем пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ), пресс-секретарем Shaman Антоном Коробковым-Землянским проходит в Большом... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:58

2024-11-13T13:58

2024-11-13T14:37

москва

антон коробков-землянский

shaman (ярослав дронов)

екатерина мизулина

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с руководителем пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ), пресс-секретарем Shaman Антоном Коробковым-Землянским проходит в Большом траурном зале столичного Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с Коробковым-Землянским пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе заслуженный артист РФ, певец Ярослав Дронов (Shaman), глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко и другие. Церемония проходит в закрытом формате. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка. Позднее другой информированный источник РИА Новости рассказал, что причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman могло стать отравление неустановленным веществом, для выяснения точной причины будет проведена экспертиза. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.

https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html

https://ria.ru/20241110/shaman-1982939947.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, антон коробков-землянский, shaman (ярослав дронов) , екатерина мизулина