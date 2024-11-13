https://ria.ru/20241113/moskva-1983517817.html
В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman
В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman - РИА Новости, 13.11.2024
В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman
Церемония прощания с руководителем пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ), пресс-секретарем Shaman Антоном Коробковым-Землянским проходит в Большом... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:58
2024-11-13T13:58
2024-11-13T14:37
москва
антон коробков-землянский
shaman (ярослав дронов)
екатерина мизулина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983533148_0:79:1135:718_1920x0_80_0_0_03f235eb020a1982c5f56f23c1732484.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с руководителем пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ), пресс-секретарем Shaman Антоном Коробковым-Землянским проходит в Большом траурном зале столичного Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с Коробковым-Землянским пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе заслуженный артист РФ, певец Ярослав Дронов (Shaman), глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко и другие. Церемония проходит в закрытом формате. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка. Позднее другой информированный источник РИА Новости рассказал, что причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman могло стать отравление неустановленным веществом, для выяснения точной причины будет проведена экспертиза. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.
https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html
https://ria.ru/20241110/shaman-1982939947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон коробков-землянский, shaman (ярослав дронов) , екатерина мизулина
Москва, Антон Коробков-Землянский, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Екатерина Мизулина
В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman
На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с пресс-секретарем Shaman
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с руководителем пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ), пресс-секретарем Shaman Антоном Коробковым-Землянским проходит в Большом траурном зале столичного Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с Коробковым-Землянским пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе заслуженный артист РФ, певец Ярослав Дронов (Shaman)
, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
, народный артист РФ Игорь Матвиенко
и другие. Церемония проходит в закрытом формате.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано, по факту смерти проводится проверка.
Позднее другой информированный источник РИА Новости рассказал, что причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman могло стать отравление неустановленным веществом, для выяснения точной причины будет проведена экспертиза.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.