В РПЦ прокомментировали поправки в закон о чайлдфри, касающиеся монашества
РПЦ: беседы о монашестве могли стать наказуемыми без поправки в закон о чайлдфри
Монахини в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала РИА Новости, что поправка к закону о запрете пропаганды отказа от деторождения информация о монашеском образе жизни, основанная на установлениях религиозных организаций, выведена из-под его действия, при этом ее отсутствие создавало высокий риск привлечения руководителей монастырей к административной ответственности.
Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Также Госдума приняла поправку, исключающую из-под действия закона о наказании за пропаганду чайлдфри распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия.
"Поправка была разработана сенаторами во взаимодействии с правовым управлением Московской патриархии и внесена в Госдуму… Согласно которой не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения, если такая информация основана на внутренних установлениях централизованных организаций", – рассказала Чернега.
После этого, по ее словам, на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина поступило обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержать данную поправку.
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"В письме патриарха отмечалось, что попытки отдельных депутатов добиться отклонения поправки и понизить ее уровень до подзаконного акта "создают высокий риск привлечения наместников, игуменов и игумений православных монастырей к административной ответственности за распространение сведений о монашестве, монашеском образе жизни, монашеских обетах как в средствах массовой информации, так и путем проведения частных бесед с лицами, изъявившими желание поступить в монастырь", – добавила Чернега.
"Несмотря на сопротивление нескольких влиятельных представителей депутатского корпуса председатель Госдумы В. В. Володин и возглавляемый им совет Государственной Думы согласовали принятие поправки в трех чтениях. Решающую роль в продвижении поправки сыграли первый заместитель председателя Госдумы А. Д. Жуков, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи А.Е. Хинштейн", – заключила глава правового управления Московской патриархии.