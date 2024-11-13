https://ria.ru/20241113/monashestvo-1983458639.html

В РПЦ прокомментировали поправки в закон о чайлдфри, касающиеся монашества

В РПЦ прокомментировали поправки в закон о чайлдфри, касающиеся монашества - РИА Новости, 13.11.2024

В РПЦ прокомментировали поправки в закон о чайлдфри, касающиеся монашества

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала РИА Новости, что поправка к закону о запрете пропаганды отказа от... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:21

2024-11-13T11:21

2024-11-13T11:21

религия

вячеслав володин

госдума рф

московская патриархия

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала РИА Новости, что поправка к закону о запрете пропаганды отказа от деторождения информация о монашеском образе жизни, основанная на установлениях религиозных организаций, выведена из-под его действия, при этом ее отсутствие создавало высокий риск привлечения руководителей монастырей к административной ответственности. Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Также Госдума приняла поправку, исключающую из-под действия закона о наказании за пропаганду чайлдфри распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия. "Поправка была разработана сенаторами во взаимодействии с правовым управлением Московской патриархии и внесена в Госдуму… Согласно которой не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения, если такая информация основана на внутренних установлениях централизованных организаций", – рассказала Чернега. После этого, по ее словам, на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина поступило обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла поддержать данную поправку. "В письме патриарха отмечалось, что попытки отдельных депутатов добиться отклонения поправки и понизить ее уровень до подзаконного акта "создают высокий риск привлечения наместников, игуменов и игумений православных монастырей к административной ответственности за распространение сведений о монашестве, монашеском образе жизни, монашеских обетах как в средствах массовой информации, так и путем проведения частных бесед с лицами, изъявившими желание поступить в монастырь", – добавила Чернега. "Несмотря на сопротивление нескольких влиятельных представителей депутатского корпуса председатель Госдумы В. В. Володин и возглавляемый им совет Государственной Думы согласовали принятие поправки в трех чтениях. Решающую роль в продвижении поправки сыграли первый заместитель председателя Госдумы А. Д. Жуков, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи А.Е. Хинштейн", – заключила глава правового управления Московской патриархии.

https://ria.ru/20241113/rpts-1983420549.html

https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

https://ria.ru/20240930/volodin-1975611638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, госдума рф, московская патриархия, совет федерации рф