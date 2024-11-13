https://ria.ru/20241113/moldaviya-1983604935.html

В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола

В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола - РИА Новости, 13.11.2024

В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола

Следствием прошедшего референдума о евроинтеграции Молдавии может стать легализация в стране ЛГБТ*-пар, а также операций по смене пола, заявил в среду депутат... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:56

2024-11-13T18:56

2024-11-13T18:56

в мире

молдавия

россия

евросоюз

еврокомиссия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111005/15/1110051507_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_e9ea9ce9aa345aae840db571ecbad11b.jpg

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Следствием прошедшего референдума о евроинтеграции Молдавии может стать легализация в стране ЛГБТ*-пар, а также операций по смене пола, заявил в среду депутат парламента Богдан Цырдя. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. "Европейская комиссия рекомендует в приоритетном порядке легализовать в Молдове ЛГБТ*-пары, а также медицинские процедуры по смене пола. Ну, что делать. Референдум прошел, пора платить по счетам. Мы предупреждали, вы смеялись", - написал Цырдя в своем Telegram-канале. Он отметил, что Еврокомиссия также возмущена отсутствием в школах Молдавии курсов по сексуальному воспитанию. В этой связи рекомендуется внедрить в школы программы по ЛГБТ*-просвещению. Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.*Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241112/shor-1983406448.html

https://ria.ru/20241111/vlah-1982990839.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, евросоюз, еврокомиссия, выборы в молдавии — 2024