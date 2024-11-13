В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола
Депутат Цырдя: в Молдавии могут легализовать ЛГБТ-пары и операции по смене пола
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Следствием прошедшего референдума о евроинтеграции Молдавии может стать легализация в стране ЛГБТ*-пар, а также операций по смене пола, заявил в среду депутат парламента Богдан Цырдя.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
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"Европейская комиссия рекомендует в приоритетном порядке легализовать в Молдове ЛГБТ*-пары, а также медицинские процедуры по смене пола. Ну, что делать. Референдум прошел, пора платить по счетам. Мы предупреждали, вы смеялись", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Еврокомиссия также возмущена отсутствием в школах Молдавии курсов по сексуальному воспитанию. В этой связи рекомендуется внедрить в школы программы по ЛГБТ*-просвещению.
Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России