Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/moldaviya-1983604935.html
В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола
В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола - РИА Новости, 13.11.2024
В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола
Следствием прошедшего референдума о евроинтеграции Молдавии может стать легализация в стране ЛГБТ*-пар, а также операций по смене пола, заявил в среду депутат... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:56
2024-11-13T18:56
в мире
молдавия
россия
евросоюз
еврокомиссия
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111005/15/1110051507_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_e9ea9ce9aa345aae840db571ecbad11b.jpg
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Следствием прошедшего референдума о евроинтеграции Молдавии может стать легализация в стране ЛГБТ*-пар, а также операций по смене пола, заявил в среду депутат парламента Богдан Цырдя. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. "Европейская комиссия рекомендует в приоритетном порядке легализовать в Молдове ЛГБТ*-пары, а также медицинские процедуры по смене пола. Ну, что делать. Референдум прошел, пора платить по счетам. Мы предупреждали, вы смеялись", - написал Цырдя в своем Telegram-канале. Он отметил, что Еврокомиссия также возмущена отсутствием в школах Молдавии курсов по сексуальному воспитанию. В этой связи рекомендуется внедрить в школы программы по ЛГБТ*-просвещению. Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241112/shor-1983406448.html
https://ria.ru/20241111/vlah-1982990839.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111005/15/1110051507_321:0:3413:2319_1920x0_80_0_0_2e22511c58332ce7ec0fb4ac86f19db6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, евросоюз, еврокомиссия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии предрекли легализацию ЛГБТ*-пар и операций по смене пола

Депутат Цырдя: в Молдавии могут легализовать ЛГБТ-пары и операции по смене пола

CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / view.from.city.gates.terraceВид на одну из улиц Кишинева, Молдавия
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / view.from.city.gates.terrace
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Следствием прошедшего референдума о евроинтеграции Молдавии может стать легализация в стране ЛГБТ*-пар, а также операций по смене пола, заявил в среду депутат парламента Богдан Цырдя.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Шор предупредил об утрате культурной идентичности Молдавии
12 ноября, 22:40
"Европейская комиссия рекомендует в приоритетном порядке легализовать в Молдове ЛГБТ*-пары, а также медицинские процедуры по смене пола. Ну, что делать. Референдум прошел, пора платить по счетам. Мы предупреждали, вы смеялись", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Еврокомиссия также возмущена отсутствием в школах Молдавии курсов по сексуальному воспитанию. В этой связи рекомендуется внедрить в школы программы по ЛГБТ*-просвещению.
Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Влах назвала итоги референдума по евроинтеграции в Молдавии позорными
11 ноября, 04:53
 
В миреМолдавияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала