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В Молдавии допустили повторение грузинского сценария - РИА Новости, 13.11.2024
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19:02 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/moldavija-1983607001.html
В Молдавии допустили повторение грузинского сценария
В Молдавии допустили повторение грузинского сценария - РИА Новости, 13.11.2024
В Молдавии допустили повторение грузинского сценария
После следующих парламентских выборов в Молдавии к власти могут прийти антиевропейские силы, республика может повторить грузинский сценарий, считает бывший... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:02
2024-11-13T19:02
в мире
молдавия
грузия
бухарест
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. После следующих парламентских выборов в Молдавии к власти могут прийти антиевропейские силы, республика может повторить грузинский сценарий, считает бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года. "Если бы выборы состоялись завтра, существует реальный риск создания ситуации, подобной той, что сложилась в Грузии, где президент декларирует проевропейские взгляды, но в парламент вошли антиевропейцы. Стратегически этого риска нужно срочно избежать, и я доведу это до сведения Бухареста, Брюсселя, Берлина и Вашингтона. Там этот риск уже был замечен", - заявил Ульяновский в эфире телеканала Rlive. По его словам, у правящей на данный момент партии "Действие и солидарность" не будет большинства мест в следующем парламенте. Поэтому Ульяновский предлагает позаботиться, чтобы в парламент прошли другие политсилы, поддерживающие евроинтеграцию. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
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в мире, молдавия, грузия, бухарест, евросоюз
В мире, Молдавия, Грузия, Бухарест, Евросоюз
В Молдавии допустили повторение грузинского сценария

Экс-глава МИД Молдавии Ульяновский допустил приход к власти антиевропейских сил

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. После следующих парламентских выборов в Молдавии к власти могут прийти антиевропейские силы, республика может повторить грузинский сценарий, считает бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.
"Если бы выборы состоялись завтра, существует реальный риск создания ситуации, подобной той, что сложилась в Грузии, где президент декларирует проевропейские взгляды, но в парламент вошли антиевропейцы. Стратегически этого риска нужно срочно избежать, и я доведу это до сведения Бухареста, Брюсселя, Берлина и Вашингтона. Там этот риск уже был замечен", - заявил Ульяновский в эфире телеканала Rlive.
По его словам, у правящей на данный момент партии "Действие и солидарность" не будет большинства мест в следующем парламенте. Поэтому Ульяновский предлагает позаботиться, чтобы в парламент прошли другие политсилы, поддерживающие евроинтеграцию.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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