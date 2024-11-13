https://ria.ru/20241113/moldavija-1983607001.html

В Молдавии допустили повторение грузинского сценария

В Молдавии допустили повторение грузинского сценария - РИА Новости, 13.11.2024

В Молдавии допустили повторение грузинского сценария

После следующих парламентских выборов в Молдавии к власти могут прийти антиевропейские силы, республика может повторить грузинский сценарий, считает бывший... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:02

2024-11-13T19:02

2024-11-13T19:02

в мире

молдавия

грузия

бухарест

евросоюз

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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. После следующих парламентских выборов в Молдавии к власти могут прийти антиевропейские силы, республика может повторить грузинский сценарий, считает бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года. "Если бы выборы состоялись завтра, существует реальный риск создания ситуации, подобной той, что сложилась в Грузии, где президент декларирует проевропейские взгляды, но в парламент вошли антиевропейцы. Стратегически этого риска нужно срочно избежать, и я доведу это до сведения Бухареста, Брюсселя, Берлина и Вашингтона. Там этот риск уже был замечен", - заявил Ульяновский в эфире телеканала Rlive. По его словам, у правящей на данный момент партии "Действие и солидарность" не будет большинства мест в следующем парламенте. Поэтому Ульяновский предлагает позаботиться, чтобы в парламент прошли другие политсилы, поддерживающие евроинтеграцию. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

молдавия

грузия

бухарест

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в мире, молдавия, грузия, бухарест, евросоюз