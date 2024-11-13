В Молдавии допустили повторение грузинского сценария
Экс-глава МИД Молдавии Ульяновский допустил приход к власти антиевропейских сил
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. После следующих парламентских выборов в Молдавии к власти могут прийти антиевропейские силы, республика может повторить грузинский сценарий, считает бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.
"Если бы выборы состоялись завтра, существует реальный риск создания ситуации, подобной той, что сложилась в Грузии, где президент декларирует проевропейские взгляды, но в парламент вошли антиевропейцы. Стратегически этого риска нужно срочно избежать, и я доведу это до сведения Бухареста, Брюсселя, Берлина и Вашингтона. Там этот риск уже был замечен", - заявил Ульяновский в эфире телеканала Rlive.
По его словам, у правящей на данный момент партии "Действие и солидарность" не будет большинства мест в следующем парламенте. Поэтому Ульяновский предлагает позаботиться, чтобы в парламент прошли другие политсилы, поддерживающие евроинтеграцию.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.
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