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В Турции в мусорном баке нашли младенца - РИА Новости, 13.11.2024
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16:40 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mladenets-1983570837.html
В Турции в мусорном баке нашли младенца
В Турции в мусорном баке нашли младенца - РИА Новости, 13.11.2024
В Турции в мусорном баке нашли младенца
Жители турецкого города Конья обнаружили в мусорном контейнере новорождённого младенца, ребёнок спасён, сообщает местное издание Yeni Konya. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:40
2024-11-13T16:40
конья (провинция)
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Жители турецкого города Конья обнаружили в мусорном контейнере новорождённого младенца, ребёнок спасён, сообщает местное издание Yeni Konya. Жительница района Узунхарманлар в центре города услышала детский плач, когда выносила мусор. Подоспевшие на помощь соседи вытащили младенца из мусорного контейнера. "Дрожавшую от холода девочку, которая, судя по всему, родилась недавно, завернули в одеяло и согрели, ребёнок госпитализирован в городскую больницу", - сообщает портал. Ребёнка обследовали, здоровье девочки в порядке. Полицейским не удалось найти среди жителей района свидетелей того, как ребёнка положили в мусорный бак. Для установления злоумышленника полиция проанализирует данные с камер видеонаблюдения.
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конья (провинция)
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конья (провинция), турция, в мире
Конья (провинция), Турция, В мире
В Турции в мусорном баке нашли младенца

Yeni Konya: жители турецкого города Конья нашли младенца в мусорном баке

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Жители турецкого города Конья обнаружили в мусорном контейнере новорождённого младенца, ребёнок спасён, сообщает местное издание Yeni Konya.
Жительница района Узунхарманлар в центре города услышала детский плач, когда выносила мусор. Подоспевшие на помощь соседи вытащили младенца из мусорного контейнера.
"Дрожавшую от холода девочку, которая, судя по всему, родилась недавно, завернули в одеяло и согрели, ребёнок госпитализирован в городскую больницу", - сообщает портал. Ребёнка обследовали, здоровье девочки в порядке.
Полицейским не удалось найти среди жителей района свидетелей того, как ребёнка положили в мусорный бак. Для установления злоумышленника полиция проанализирует данные с камер видеонаблюдения.
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Конья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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