https://ria.ru/20241113/mladenets-1983570837.html

В Турции в мусорном баке нашли младенца

В Турции в мусорном баке нашли младенца - РИА Новости, 13.11.2024

В Турции в мусорном баке нашли младенца

Жители турецкого города Конья обнаружили в мусорном контейнере новорождённого младенца, ребёнок спасён, сообщает местное издание Yeni Konya. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:40

2024-11-13T16:40

2024-11-13T16:40

конья (провинция)

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg

СТАМБУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Жители турецкого города Конья обнаружили в мусорном контейнере новорождённого младенца, ребёнок спасён, сообщает местное издание Yeni Konya. Жительница района Узунхарманлар в центре города услышала детский плач, когда выносила мусор. Подоспевшие на помощь соседи вытащили младенца из мусорного контейнера. "Дрожавшую от холода девочку, которая, судя по всему, родилась недавно, завернули в одеяло и согрели, ребёнок госпитализирован в городскую больницу", - сообщает портал. Ребёнка обследовали, здоровье девочки в порядке. Полицейским не удалось найти среди жителей района свидетелей того, как ребёнка положили в мусорный бак. Для установления злоумышленника полиция проанализирует данные с камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20240411/rebenok-1939271267.html

конья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

конья (провинция), турция, в мире