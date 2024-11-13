Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему
Мишустин и Гутерреш обсудили реформирование мировой финансовой системы
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям. 13 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям. 13 ноября 2024
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили приоритетные задачи по реформированию мировой финансовой системы для повышения роли государств Глобального юга, сообщили в российском кабмине.
"Были рассмотрены также приоритетные задачи реформирования мировой финансовой архитектуры с целью повышения роли государств Глобального Юга и Востока", - сообщили в правительстве РФ по итогам встречи Мишустина и Гутерреша в Баку.
Ранее Мишустин прибыл в Азербайджан. Глава российского кабмина выступил на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), а также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
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