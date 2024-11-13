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Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему - РИА Новости, 13.11.2024
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13:52 13.11.2024 (обновлено: 14:22 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/mishustin-1983514561.html
Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему
Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему - РИА Новости, 13.11.2024
Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему
Премьер министр РФ Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили приоритетные задачи по реформированию мировой финансовой системы для повышения роли... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:52
2024-11-13T14:22
в мире
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азербайджан
михаил мишустин
антониу гутерреш
оон
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили приоритетные задачи по реформированию мировой финансовой системы для повышения роли государств Глобального юга, сообщили в российском кабмине. "Были рассмотрены также приоритетные задачи реформирования мировой финансовой архитектуры с целью повышения роли государств Глобального Юга и Востока", - сообщили в правительстве РФ по итогам встречи Мишустина и Гутерреша в Баку. Ранее Мишустин прибыл в Азербайджан. Глава российского кабмина выступил на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), а также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
https://ria.ru/20241025/guterresh-1979937708.html
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в мире, россия, баку, азербайджан, михаил мишустин, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Баку, Азербайджан, Михаил Мишустин, Антониу Гутерреш, ООН
Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему

Мишустин и Гутерреш обсудили реформирование мировой финансовой системы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям. 13 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях саммита мировых лидеров по климатическим действиям. 13 ноября 2024
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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили приоритетные задачи по реформированию мировой финансовой системы для повышения роли государств Глобального юга, сообщили в российском кабмине.
"Были рассмотрены также приоритетные задачи реформирования мировой финансовой архитектуры с целью повышения роли государств Глобального Юга и Востока", - сообщили в правительстве РФ по итогам встречи Мишустина и Гутерреша в Баку.
Ранее Мишустин прибыл в Азербайджан. Глава российского кабмина выступил на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), а также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы
25 октября, 00:44
 
В миреРоссияБакуАзербайджанМихаил МишустинАнтониу ГутеррешООН
 
 
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