https://ria.ru/20241113/mishustin-1983514561.html

Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему

Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему - РИА Новости, 13.11.2024

Мишустин и Гутерреш обсудили мировую финансовую систему

Премьер министр РФ Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили приоритетные задачи по реформированию мировой финансовой системы для повышения роли... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:52

2024-11-13T13:52

2024-11-13T14:22

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БАКУ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили приоритетные задачи по реформированию мировой финансовой системы для повышения роли государств Глобального юга, сообщили в российском кабмине. "Были рассмотрены также приоритетные задачи реформирования мировой финансовой архитектуры с целью повышения роли государств Глобального Юга и Востока", - сообщили в правительстве РФ по итогам встречи Мишустина и Гутерреша в Баку. Ранее Мишустин прибыл в Азербайджан. Глава российского кабмина выступил на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), а также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

https://ria.ru/20241025/guterresh-1979937708.html

россия

баку

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в мире, россия, баку, азербайджан, михаил мишустин, антониу гутерреш, оон