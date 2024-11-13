Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mishustin-1983511378.html
Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН
Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН - РИА Новости, 13.11.2024
Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:38
2024-11-13T13:38
в мире
россия
баку
азербайджан
михаил мишустин
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983509918_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_e66aead898cfca98a9367276cdbe789c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина РФ. "Председатель правительства Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Михаил Мишустин подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы", - сообщили в кабмине. Встреча Мишустина и Гутерреша состоялась в Баку на полях климатического саммита ООН. Двадцать девятая конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) проходит 11-22 ноября в столице Азербайджана. Делегаты из более чем 100 стран обсуждают выработку эффективных решений для борьбы с негативными последствиями глобального потепления.
https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html
россия
баку
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983509918_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_03f86e8e2a6628602f20ef25793ff4f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, баку, азербайджан, михаил мишустин, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Баку, Азербайджан, Михаил Мишустин, Антониу Гутерреш, ООН
Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН

Мишустин заявил о важности повышения реагирования ООН на глобальные угрозы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Михаил Мишустин подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы", - сообщили в кабмине.
Встреча Мишустина и Гутерреша состоялась в Баку на полях климатического саммита ООН.
Двадцать девятая конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) проходит 11-22 ноября в столице Азербайджана. Делегаты из более чем 100 стран обсуждают выработку эффективных решений для борьбы с негативными последствиями глобального потепления.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
"Затронет каждого". В ООН рассказали о климатическом кризисе
11 ноября, 11:40
 
В миреРоссияБакуАзербайджанМихаил МишустинАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала