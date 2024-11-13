Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН
Мишустин заявил о важности повышения реагирования ООН на глобальные угрозы
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Баку на саммите мировых лидеров по климатическим действиям в рамках XXIX сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Михаил Мишустин подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы", - сообщили в кабмине.
Встреча Мишустина и Гутерреша состоялась в Баку на полях климатического саммита ООН.
Двадцать девятая конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) проходит 11-22 ноября в столице Азербайджана. Делегаты из более чем 100 стран обсуждают выработку эффективных решений для борьбы с негативными последствиями глобального потепления.
"Затронет каждого". В ООН рассказали о климатическом кризисе
11 ноября, 11:40