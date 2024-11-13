https://ria.ru/20241113/mishustin-1983511378.html

Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН

Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН - РИА Новости, 13.11.2024

Мишустин отметил важность повышения эффективности работы ООН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:38

2024-11-13T13:38

2024-11-13T13:38

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антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина РФ. "Председатель правительства Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Михаил Мишустин подчеркнул важность повышения эффективности работы ООН в рамках реагирования на глобальные вызовы и угрозы", - сообщили в кабмине. Встреча Мишустина и Гутерреша состоялась в Баку на полях климатического саммита ООН. Двадцать девятая конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) проходит 11-22 ноября в столице Азербайджана. Делегаты из более чем 100 стран обсуждают выработку эффективных решений для борьбы с негативными последствиями глобального потепления.

https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html

россия

баку

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