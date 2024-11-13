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Состоящим в реестре контролируемых лиц иностранцам запретят браки в России - РИА Новости, 13.11.2024
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14:56 13.11.2024 (обновлено: 15:05 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/minyust-1983539137.html
Состоящим в реестре контролируемых лиц иностранцам запретят браки в России
Состоящим в реестре контролируемых лиц иностранцам запретят браки в России - РИА Новости, 13.11.2024
Состоящим в реестре контролируемых лиц иностранцам запретят браки в России
Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака с иностранцем, если он будет включен в реестр контролируемых лиц, который в 2025 году начнет вести МВД РФ,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:56
2024-11-13T15:05
общество
россия
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака с иностранцем, если он будет включен в реестр контролируемых лиц, который в 2025 году начнет вести МВД РФ, опубликован проект соответствующего приказа, сообщается на сайте министерства юстиции России."Предусматривается, что работник органа ЗАГС будет проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц, оператором которого является МВД России. Такая проверка будет осуществляться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака. Нахождение заявителя в указанном реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по государственной регистрации брака", - говорится в сообщении.Указанные изменения будут внесены в административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный приказом Минюста России.Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года сразу после вступления в силу соответствующих положений федерального законодательства, уточняется в релизе.Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля следующего года.
https://ria.ru/20241113/volodin-1983523685.html
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общество, россия
Общество, Россия
Состоящим в реестре контролируемых лиц иностранцам запретят браки в России

Минюст: мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака с иностранцем, если он будет включен в реестр контролируемых лиц, который в 2025 году начнет вести МВД РФ, опубликован проект соответствующего приказа, сообщается на сайте министерства юстиции России.
"Предусматривается, что работник органа ЗАГС будет проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц, оператором которого является МВД России. Такая проверка будет осуществляться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака. Нахождение заявителя в указанном реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по государственной регистрации брака", - говорится в сообщении.
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Указанные изменения будут внесены в административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный приказом Минюста России.
Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года сразу после вступления в силу соответствующих положений федерального законодательства, уточняется в релизе.
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Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля следующего года.
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