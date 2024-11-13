https://ria.ru/20241113/minyust-1983539137.html

Состоящим в реестре контролируемых лиц иностранцам запретят браки в России

Состоящим в реестре контролируемых лиц иностранцам запретят браки в России - РИА Новости, 13.11.2024

Состоящим в реестре контролируемых лиц иностранцам запретят браки в России

Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака с иностранцем, если он будет включен в реестр контролируемых лиц, который в 2025 году начнет вести МВД РФ,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:56

2024-11-13T14:56

2024-11-13T15:05

общество

россия

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака с иностранцем, если он будет включен в реестр контролируемых лиц, который в 2025 году начнет вести МВД РФ, опубликован проект соответствующего приказа, сообщается на сайте министерства юстиции России."Предусматривается, что работник органа ЗАГС будет проверять факт нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства в реестре контролируемых лиц, оператором которого является МВД России. Такая проверка будет осуществляться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака. Нахождение заявителя в указанном реестре будет считаться основанием для отказа в предоставлении услуги по государственной регистрации брака", - говорится в сообщении.Указанные изменения будут внесены в административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный приказом Минюста России.Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года сразу после вступления в силу соответствующих положений федерального законодательства, уточняется в релизе.Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля следующего года.

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https://ria.ru/20241108/braki-1982714102.html

https://ria.ru/20241108/migranty-1982684873.html

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