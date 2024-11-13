https://ria.ru/20241113/mid-1983553879.html

Захарова рассказала о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России

Захарова рассказала о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 13.11.2024

Захарова рассказала о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России

Россия будет расценивать получение киевским режимом разрешения на удары вглубь страны как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с РФ,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:36

2024-11-13T15:36

2024-11-13T15:36

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джо байден

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет расценивать получение киевским режимом разрешения на удары вглубь страны как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в СМИ сообщалось о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться от американского президента Джо Байдена выделения обещанного Вашингтоном кредита Украине на 20 миллиардов долларов под замороженные активы РФ до прихода к власти Дональда Трампа. Вместе с этим Стармер также призовёт разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь РФ, против чего выступает Байден. "Хотела бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Президент России чётко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией… Ответ на использование западных дальнобойных систем по российской территории будет неминуемым и разрушительным для них", - сказала Захарова на брифинге. В РФ не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Киев вооружениями, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.

https://ria.ru/20241111/starmer-1982992832.html

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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), мария захарова, кир стармер, джо байден, нато