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Захарова рассказала о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 13.11.2024
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15:36 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mid-1983553879.html
Захарова рассказала о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
Захарова рассказала о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 13.11.2024
Захарова рассказала о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России
Россия будет расценивать получение киевским режимом разрешения на удары вглубь страны как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с РФ,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:36
2024-11-13T15:36
в мире
россия
украина
вашингтон (штат)
мария захарова
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джо байден
нато
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет расценивать получение киевским режимом разрешения на удары вглубь страны как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в СМИ сообщалось о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться от американского президента Джо Байдена выделения обещанного Вашингтоном кредита Украине на 20 миллиардов долларов под замороженные активы РФ до прихода к власти Дональда Трампа. Вместе с этим Стармер также призовёт разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь РФ, против чего выступает Байден. "Хотела бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Президент России чётко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией… Ответ на использование западных дальнобойных систем по российской территории будет неминуемым и разрушительным для них", - сказала Захарова на брифинге. В РФ не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Киев вооружениями, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.
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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), мария захарова, кир стармер, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Кир Стармер, Джо Байден, НАТО
Захарова рассказала о последствиях разрешения Киеву бить вглубь России

Захарова назвала разрешение Киеву на удары по России вступлением НАТО в конфликт

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия будет расценивать получение киевским режимом разрешения на удары вглубь страны как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться от американского президента Джо Байдена выделения обещанного Вашингтоном кредита Украине на 20 миллиардов долларов под замороженные активы РФ до прихода к власти Дональда Трампа. Вместе с этим Стармер также призовёт разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь РФ, против чего выступает Байден.
"Хотела бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Президент России чётко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией… Ответ на использование западных дальнобойных систем по российской территории будет неминуемым и разрушительным для них", - сказала Захарова на брифинге.
В РФ не раз обращали внимание на то, что Запад во главе с США постоянно накачивает Киев вооружениями, затягивая тем самым конфликт, а также рассуждает о возможности разрешить Украине бить по РФ дальнобойным оружием. Москва предупреждала, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть.
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