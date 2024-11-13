https://ria.ru/20241113/melanya-1983613996.html

Меланья Трамп не будет постоянно проживать в Белом доме, сообщил CNN

Меланья Трамп не будет постоянно проживать в Белом доме, сообщил CNN - РИА Новости, 13.11.2024

Меланья Трамп не будет постоянно проживать в Белом доме, сообщил CNN

Меланья Трамп, вероятно, не будет постоянно проживать в Белом доме после вступления ее супруга Дональда Трампа в должность президента США, сообщает телеканал... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:33

2024-11-13T19:33

2024-11-13T19:59

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Меланья Трамп, вероятно, не будет постоянно проживать в Белом доме после вступления ее супруга Дональда Трампа в должность президента США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Обсуждения о её графике и местах пребывания в роли первой леди продолжаются. Однако источники отмечают, что Меланья Трамп, как и в первый срок Дональда Трампа, намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей. Одним из первых её решений стало нежелание принять участие в традиционной символической встрече с нынешней первой леди Джилл Байден в Белом доме. Представители команды Трампа объяснили это занятостью, связанной с продвижением книги Меланьи, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. "На этот раз всё будет по-другому. У меня больше опыта, больше знаний. Я была в Белом доме раньше и знаю, чего ожидать", - заявила ранее супруга Трампа в интервью Fox News, посвящённом её мемуарам. По данным CNN, Меланья Трамп намерена проводить большую часть времени в Нью-Йорке и Палм-Бич (штат Флорида) но при этом будет участвовать в ключевых событиях и заниматься собственной повесткой в качестве первой леди. Во время первого срока Дональда Трампа она не торопилась с переездом в Белый дом, оставаясь в Нью-Йорке до окончания учебного года их сына Баррона. Сейчас, когда Баррон учится в Нью-Йоркском университете, ожидается, что Меланья будет проводить значительное время именно в этом городе, чтобы быть ближе к нему. Источники также отмечают, что за последние четыре года Трамп выстроила активную жизнь во Флориде и сформировала там круг профессионального общения, что делает Палм-Бич важным местом в контексте её пребывания.

https://ria.ru/20241028/melaniya-1980426318.html

https://ria.ru/20240714/obraschenie-1959641460.html

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в мире, нью-йорк (город), флорида, сша, дональд трамп, меланья трамп, джилл байден, нью-йоркский университет