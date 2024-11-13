https://ria.ru/20241113/mchs-1983515220.html

Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили

Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили - РИА Новости, 13.11.2024

Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили

Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Рузском районе Подмосковье удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:54

2024-11-13T13:54

2024-11-13T13:58

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

рузский район

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Рузском районе Подмосковье удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241112/siimferopol-1983381919.html

московская область (подмосковье)

россия

рузский район

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, рузский район