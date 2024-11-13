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Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили - РИА Новости, 13.11.2024
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13:54 13.11.2024 (обновлено: 13:58 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/mchs-1983515220.html
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили - РИА Новости, 13.11.2024
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Рузском районе Подмосковье удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:54
2024-11-13T13:58
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
рузский район
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Рузском районе Подмосковье удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, рузский район
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Рузский район
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили

МЧС: открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Дорохово потушили

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области
Ликвидация пожара в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в гостиничном комплексе в поселке Дорохово Московской области
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Рузском районе Подмосковье удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация возгорания газовоза под Симферополем - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре под Симферополем
12 ноября, 18:45
 
Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияРузский район
 
 
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