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Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили - РИА Новости, 13.11.2024
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Рузском районе Подмосковье удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:54
2024-11-13T13:54
2024-11-13T13:58
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Рузском районе Подмосковье удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, рузский район
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Рузский район
Открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Подмосковье потушили
МЧС: открытый огонь на территории гостиничного комплекса в Дорохово потушили