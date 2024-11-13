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Подсчитано, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло - РИА Новости, 13.11.2024
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05:08 13.11.2024 (обновлено: 05:14 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/maslo-1983421002.html
Подсчитано, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло
Подсчитано, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло - РИА Новости, 13.11.2024
Подсчитано, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло
Самое дешевое сливочное масло можно найти на полках индийских супермаркетов: там пачка весом 200 граммов обойдется всего в 1,37 доллара - такая же в России... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:08
2024-11-13T05:14
венгрия
португалия
сша
большая двадцатка
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Самое дешевое сливочное масло можно найти на полках индийских супермаркетов: там пачка весом 200 граммов обойдется всего в 1,37 доллара - такая же в России будет стоить 2,09 доллара, и это восьмое место среди государств "Большой двадцатки", подсчитало РИА Новости. Для составления рейтинга стоимости сливочного масла в крупнейших экономиках мира агентство изучило цены в розничных магазинах стран "Большой двадцатки" и отдельно - Евросоюза. В среднем купить его в проанализированных государствах можно за 2,78 доллара. На втором месте по доступности масла с точки зрения цены расположилась Венгрия (1,76 доллара), на третьем - Португалия (1,9 доллара). Четвертую строчку заняли США (1,94 доллара), а замыкает пятерку лидеров Польша (1,96 доллара). В первую десятку стран с самым дешевым маслом также вошли Германия (1,99 доллара), Турция (2,02 доллара), Испания (2,10 доллара) и Австрия (2,20 доллара). Как показал анализ, совокупно в половине из изученных стран стоимость масла оказалась ниже среднемировой цены. Например, во Франции за пачку придется отдать 2,31 доллара, в Канаде - 2,52 доллара, в Китае - 2,54 доллара. Самым дорогим продукт оказался в Дании - местные жители отдают по 4,27 доллара за пачку в 200 граммов. Также на нижних строчках рейтинга расположились Болгария (3,98 доллара), Япония (3,91 доллара), Австралия (3,82 доллара) и Индонезия (3,67 доллара).
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венгрия
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венгрия, португалия, сша, большая двадцатка, экономика
Венгрия, Португалия, США, Большая двадцатка, Экономика
Подсчитано, в каких странах G20 самое дешевое сливочное масло

Россия заняла восьмое место в топе стран G20 с самым дешевым сливочным маслом

© iStock.com / FabrikaCrСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / FabrikaCr
Сливочное масло. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Самое дешевое сливочное масло можно найти на полках индийских супермаркетов: там пачка весом 200 граммов обойдется всего в 1,37 доллара - такая же в России будет стоить 2,09 доллара, и это восьмое место среди государств "Большой двадцатки", подсчитало РИА Новости.
Для составления рейтинга стоимости сливочного масла в крупнейших экономиках мира агентство изучило цены в розничных магазинах стран "Большой двадцатки" и отдельно - Евросоюза. В среднем купить его в проанализированных государствах можно за 2,78 доллара.
На втором месте по доступности масла с точки зрения цены расположилась Венгрия (1,76 доллара), на третьем - Португалия (1,9 доллара). Четвертую строчку заняли США (1,94 доллара), а замыкает пятерку лидеров Польша (1,96 доллара).
В первую десятку стран с самым дешевым маслом также вошли Германия (1,99 доллара), Турция (2,02 доллара), Испания (2,10 доллара) и Австрия (2,20 доллара).
Как показал анализ, совокупно в половине из изученных стран стоимость масла оказалась ниже среднемировой цены. Например, во Франции за пачку придется отдать 2,31 доллара, в Канаде - 2,52 доллара, в Китае - 2,54 доллара.
Самым дорогим продукт оказался в Дании - местные жители отдают по 4,27 доллара за пачку в 200 граммов. Также на нижних строчках рейтинга расположились Болгария (3,98 доллара), Япония (3,91 доллара), Австралия (3,82 доллара) и Индонезия (3,67 доллара).
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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ВенгрияПортугалияСШАБольшая двадцаткаЭкономика
 
 
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