https://ria.ru/20241113/maslo-1983414538.html

Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным

Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным - РИА Новости, 13.11.2024

Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным

Подсолнечное масло резко растет в цене с начала осени. С чем это связано и как победить очередное подорожание “народного продукта”, рассказала агентству "Прайм" РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T02:17

2024-11-13T02:17

2024-11-13T02:17

экономика

россия

рэу имени г. в. плеханова

масло

подсолнечное масло

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подсолнечное масло резко растет в цене с начала осени. С чем это связано и как победить очередное подорожание “народного продукта”, рассказала агентству "Прайм" профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.Она напомнила, что в последнее время более половины производимого в России подсолнечного масла уходит на экспорт. Это связано с подорожанием другого вида растительного масла — пальмового. Все виды этого продукта до некоторой степени взаимозаменяемы — если что-то случается с одним, это неминуемо влияет на остальные.До определенной степени изменит ситуацию повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло с ноября. Это должно побудить производителей сконцентрироваться на внутреннем рынке, тем более рекордного урожая подсолнечника в этом году ждать не стоит, заключила Проданова.

https://ria.ru/20240826/tseny-1968411056.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, масло, подсолнечное масло