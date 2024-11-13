Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/maslo-1983414538.html
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным - РИА Новости, 13.11.2024
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным
Подсолнечное масло резко растет в цене с начала осени. С чем это связано и как победить очередное подорожание “народного продукта”, рассказала агентству "Прайм" РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:17
2024-11-13T02:17
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
масло
подсолнечное масло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783746145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eaca73944e0d6a76dc9d74e620b0d1d.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подсолнечное масло резко растет в цене с начала осени. С чем это связано и как победить очередное подорожание “народного продукта”, рассказала агентству "Прайм" профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.Она напомнила, что в последнее время более половины производимого в России подсолнечного масла уходит на экспорт. Это связано с подорожанием другого вида растительного масла — пальмового. Все виды этого продукта до некоторой степени взаимозаменяемы — если что-то случается с одним, это неминуемо влияет на остальные.До определенной степени изменит ситуацию повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло с ноября. Это должно побудить производителей сконцентрироваться на внутреннем рынке, тем более рекордного урожая подсолнечника в этом году ждать не стоит, заключила Проданова.
https://ria.ru/20240826/tseny-1968411056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783746145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4015a9b18fe21db620ee2d37880545c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, масло, подсолнечное масло
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, масло, Подсолнечное масло
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным

Экономист Проданова предупредила о росте цен на подсолнечное масло

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиния розлива растительного масла на заводе
Линия розлива растительного масла на заводе - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Линия розлива растительного масла на заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подсолнечное масло резко растет в цене с начала осени. С чем это связано и как победить очередное подорожание “народного продукта”, рассказала агентству "Прайм" профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
Она напомнила, что в последнее время более половины производимого в России подсолнечного масла уходит на экспорт. Это связано с подорожанием другого вида растительного масла — пальмового. Все виды этого продукта до некоторой степени взаимозаменяемы — если что-то случается с одним, это неминуемо влияет на остальные.
До определенной степени изменит ситуацию повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло с ноября. Это должно побудить производителей сконцентрироваться на внутреннем рынке, тем более рекордного урожая подсолнечника в этом году ждать не стоит, заключила Проданова.
Магазин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени
26 августа, 02:17
 
ЭкономикаРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановамаслоПодсолнечное масло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала