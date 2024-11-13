https://ria.ru/20241113/maslo-1983414538.html
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным - РИА Новости, 13.11.2024
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным
Подсолнечное масло резко растет в цене с начала осени. С чем это связано и как победить очередное подорожание “народного продукта”, рассказала агентству "Прайм" РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:17
2024-11-13T02:17
2024-11-13T02:17
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
масло
подсолнечное масло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783746145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eaca73944e0d6a76dc9d74e620b0d1d.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подсолнечное масло резко растет в цене с начала осени. С чем это связано и как победить очередное подорожание “народного продукта”, рассказала агентству "Прайм" профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.Она напомнила, что в последнее время более половины производимого в России подсолнечного масла уходит на экспорт. Это связано с подорожанием другого вида растительного масла — пальмового. Все виды этого продукта до некоторой степени взаимозаменяемы — если что-то случается с одним, это неминуемо влияет на остальные.До определенной степени изменит ситуацию повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло с ноября. Это должно побудить производителей сконцентрироваться на внутреннем рынке, тем более рекордного урожая подсолнечника в этом году ждать не стоит, заключила Проданова.
https://ria.ru/20240826/tseny-1968411056.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783746145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4015a9b18fe21db620ee2d37880545c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, масло, подсолнечное масло
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, масло, Подсолнечное масло
Раскрыто, почему подсолнечное масло дорожает вслед за сливочным
Экономист Проданова предупредила о росте цен на подсолнечное масло