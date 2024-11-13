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Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной - РИА Новости, 13.11.2024
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16:15 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mask-1983564717.html
Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной
Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной - РИА Новости, 13.11.2024
Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что британская газета Guardian - гнусная пропагандистская машина. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:15
2024-11-13T16:15
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что британская газета Guardian - гнусная пропагандистская машина. Ранее либеральная газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила в среду о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску соцсети X. "Они не имеют значения. Это... гнусная пропагандистская машина", - написал Маск в социальной сети X. Ранее Guardian сообщала, что этот вопрос давно рассматривался, поскольку на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма. Отмечается, что пользователи соцсети по-прежнему смогут делиться статьями газеты, а во время прямых репортажей контент из X будет включаться в статьи. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240715/mask-1959877491.html
https://ria.ru/20240618/musk-1953761045.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, nbc
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, NBC
Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной

Маск назвал британскую газету Guardian гнусной пропагандистской машиной

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что британская газета Guardian - гнусная пропагандистская машина.
Ранее либеральная газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила в среду о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску соцсети X.
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Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа
15 июля, 20:32
"Они не имеют значения. Это... гнусная пропагандистская машина", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее Guardian сообщала, что этот вопрос давно рассматривался, поскольку на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма. Отмечается, что пользователи соцсети по-прежнему смогут делиться статьями газеты, а во время прямых репортажей контент из X будет включаться в статьи.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Пропагандистская машина". Маск раскритиковал Associated Press
18 июня, 17:49
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Стали известны должности Маска и Рамасвами в будущей администрации Трампа
Вчера, 03:49
 
В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампВивек РамасвамиNBC
 
 
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