Маск назвал Guardian гнусной пропагандистской машиной
Маск назвал британскую газету Guardian гнусной пропагандистской машиной
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что британская газета Guardian - гнусная пропагандистская машина.
Ранее либеральная газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила в среду о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску соцсети X.
"Они не имеют значения. Это... гнусная пропагандистская машина", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее Guardian сообщала, что этот вопрос давно рассматривался, поскольку на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма. Отмечается, что пользователи соцсети по-прежнему смогут делиться статьями газеты, а во время прямых репортажей контент из X будет включаться в статьи.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.