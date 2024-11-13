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Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона

Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона - РИА Новости, 13.11.2024

Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона

Американский предприниматель Илон Маск одобрил назначения победившего на выборах президента США Дональда Трампа Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета главой РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:01

2024-11-13T16:01

2024-11-13T16:01

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск одобрил назначения победившего на выборах президента США Дональда Трампа Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета главой минобороны страны. "Отличный выбор", - прокомментировал Маск в соцсети Х заявление Трампа о номинировании телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны. Заявление Трампа о назначении бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ Маск прокомментировал словом "отлично". Трамп ранее заявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/mask-1983422825.html

https://ria.ru/20241102/tramp-1981625689.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, центральное разведывательное управление (цру)