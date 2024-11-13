Рейтинг@Mail.ru
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mask-1983560119.html
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона - РИА Новости, 13.11.2024
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона
Американский предприниматель Илон Маск одобрил назначения победившего на выборах президента США Дональда Трампа Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета главой РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:01
2024-11-13T16:01
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск одобрил назначения победившего на выборах президента США Дональда Трампа Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета главой минобороны страны. "Отличный выбор", - прокомментировал Маск в соцсети Х заявление Трампа о номинировании телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны. Заявление Трампа о назначении бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ Маск прокомментировал словом "отлично". Трамп ранее заявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/mask-1983422825.html
https://ria.ru/20241102/tramp-1981625689.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона

Маск одобрил назначение Рэтклиффа главой ЦРУ и Хегсета главой Минобороны в США

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск одобрил назначения победившего на выборах президента США Дональда Трампа Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета главой минобороны страны.
"Отличный выбор", - прокомментировал Маск в соцсети Х заявление Трампа о номинировании телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны.
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Маск прокомментировал свое назначение в новый департамент
Вчера, 06:01
Заявление Трампа о назначении бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ Маск прокомментировал словом "отлично".
Трамп ранее заявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
СМИ раскрыли, с чего началось сотрудничество Трампа с Маском
2 ноября, 22:32
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала