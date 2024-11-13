https://ria.ru/20241113/mask-1983560119.html
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона - РИА Новости, 13.11.2024
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона
Американский предприниматель Илон Маск одобрил назначения победившего на выборах президента США Дональда Трампа Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета главой РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:01
2024-11-13T16:01
2024-11-13T16:01
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илон маск
вивек рамасвами
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск одобрил назначения победившего на выборах президента США Дональда Трампа Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета главой минобороны страны. "Отличный выбор", - прокомментировал Маск в соцсети Х заявление Трампа о номинировании телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны. Заявление Трампа о назначении бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ Маск прокомментировал словом "отлично". Трамп ранее заявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/mask-1983422825.html
https://ria.ru/20241102/tramp-1981625689.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Маск одобрил назначенных Трампом глав ЦРУ и Пентагона
Маск одобрил назначение Рэтклиффа главой ЦРУ и Хегсета главой Минобороны в США
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск
одобрил назначения победившего на выборах президента США Дональда Трампа Джона Рэтклиффа главой ЦРУ и Пита Хегсета главой минобороны страны.
"Отличный выбор", - прокомментировал Маск в соцсети Х заявление Трампа о номинировании телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны.
Заявление Трампа о назначении бывшего главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ Маск прокомментировал словом "отлично".
Трамп ранее заявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами
возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.