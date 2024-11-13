https://ria.ru/20241113/mask-1983542927.html

Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым

Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым - РИА Новости, 13.11.2024

Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение итальянского суда в соцсети Х, отменившего содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, назвал РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:11

2024-11-13T15:11

2024-11-13T15:11

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албания

италия

рим

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европейский суд

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение итальянского суда в соцсети Х, отменившего содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, назвал его "неприемлемым". Иммиграционный отдел Римского суда ранее отменил содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, направив их дело в Европейский суд для разъяснения правильности интерпретации директив. Накануне мигранты вернулись в Италию. В середине октября суд Рима аналогичным образом не одобрил содержание первой группы мигрантов в новом центре их временного пребывания в Албании. "Это неприемлемо. Народ Италии живет в условиях демократии или решения принимает невыборная автократия?" - написал Маск. Ранее Маск призвал судей, отменивших содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, уйти с должности.

https://ria.ru/20241023/italiya-1979579601.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

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италия

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Дарья Буймова

в мире, албания, италия, рим, илон маск, европейский суд