https://ria.ru/20241113/mask-1983542927.html
Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым
Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым - РИА Новости, 13.11.2024
Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение итальянского суда в соцсети Х, отменившего содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, назвал РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:11
2024-11-13T15:11
2024-11-13T15:11
в мире
албания
италия
рим
илон маск
европейский суд
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение итальянского суда в соцсети Х, отменившего содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, назвал его "неприемлемым". Иммиграционный отдел Римского суда ранее отменил содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, направив их дело в Европейский суд для разъяснения правильности интерпретации директив. Накануне мигранты вернулись в Италию. В середине октября суд Рима аналогичным образом не одобрил содержание первой группы мигрантов в новом центре их временного пребывания в Албании. "Это неприемлемо. Народ Италии живет в условиях демократии или решения принимает невыборная автократия?" - написал Маск. Ранее Маск призвал судей, отменивших содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, уйти с должности.
https://ria.ru/20241023/italiya-1979579601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, албания, италия, рим, илон маск, европейский суд
В мире, Албания, Италия, Рим, Илон Маск, Европейский суд
Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым
Маск назвал решение суда Италии по переведенным в Албанию мигрантам неприемлемым