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Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым - РИА Новости, 13.11.2024
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15:11 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mask-1983542927.html
Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым
Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым - РИА Новости, 13.11.2024
Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение итальянского суда в соцсети Х, отменившего содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, назвал РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:11
2024-11-13T15:11
в мире
албания
италия
рим
илон маск
европейский суд
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение итальянского суда в соцсети Х, отменившего содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, назвал его "неприемлемым". Иммиграционный отдел Римского суда ранее отменил содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, направив их дело в Европейский суд для разъяснения правильности интерпретации директив. Накануне мигранты вернулись в Италию. В середине октября суд Рима аналогичным образом не одобрил содержание первой группы мигрантов в новом центре их временного пребывания в Албании. "Это неприемлемо. Народ Италии живет в условиях демократии или решения принимает невыборная автократия?" - написал Маск. Ранее Маск призвал судей, отменивших содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, уйти с должности.
https://ria.ru/20241023/italiya-1979579601.html
https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html
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в мире, албания, италия, рим, илон маск, европейский суд
В мире, Албания, Италия, Рим, Илон Маск, Европейский суд
Маск назвал решение суда Италии по мигрантам неприемлемым

Маск назвал решение суда Италии по переведенным в Албанию мигрантам неприемлемым

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя решение итальянского суда в соцсети Х, отменившего содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, назвал его "неприемлемым".
Иммиграционный отдел Римского суда ранее отменил содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, направив их дело в Европейский суд для разъяснения правильности интерпретации директив. Накануне мигранты вернулись в Италию. В середине октября суд Рима аналогичным образом не одобрил содержание первой группы мигрантов в новом центре их временного пребывания в Албании.
У здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"Это неприемлемо. Народ Италии живет в условиях демократии или решения принимает невыборная автократия?" - написал Маск.
Ранее Маск призвал судей, отменивших содержание семи мигрантов, переведенных в Албанию, уйти с должности.
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В миреАлбанияИталияРимИлон МаскЕвропейский суд
 
 
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