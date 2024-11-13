https://ria.ru/20241113/mask-1983422825.html

Маск прокомментировал свое назначение в новый департамент

Маск прокомментировал свое назначение в новый департамент - РИА Новости, 13.11.2024

Маск прокомментировал свое назначение в новый департамент

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что деятельность нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), в руководство которого он войдет,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T06:01

2024-11-13T06:01

2024-11-13T06:28

сша

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что деятельность нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), в руководство которого он войдет, будет отражена в интернете для максимальной прозрачности, и назвал новое ведомство "угрозой для бюрократии". Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). "Все действия департамента государственной эффективности будут публиковаться в интернете для максимальной прозрачности. В любое время, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!" - написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х. Предприниматель добавил, что департамент также будет вести таблицу "лидеров по самым безумно глупым тратам" средств американских налогоплательщиков. Маск назвал работу нового ведомства "угрозой для бюрократии". Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) - криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983242930.html

https://ria.ru/20241112/mask-1983392713.html

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сша, илон маск, nbc, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, вивек рамасвами, в мире