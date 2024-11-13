https://ria.ru/20241113/mali-1983425380.html
Мали может попросить Россию помочь расследовать связи Киева с террористами
Мали может попросить Россию помочь расследовать связи Киева с террористами - РИА Новости, 13.11.2024
Мали может попросить Россию помочь расследовать связи Киева с террористами
Мали ведет полностью независимое расследование связей Украины с террористами, но запросит помощь России, если понадобится, заявил РИА Новости глава малийского... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:16
2024-11-13T07:16
2024-11-13T07:16
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мали ведет полностью независимое расследование связей Украины с террористами, но запросит помощь России, если понадобится, заявил РИА Новости глава малийского МИД Абдулай Диоп. По словам министра, судебные органы Мали полностью независимы и способны выполнять свою работу в условиях полной автономии. "Если им потребуется помощь, они ее попросят. Естественно, наши различные ведомства продолжают совместную работу по урегулированию этой ситуации", - сказал малийский дипломат. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
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киев, мали, абдулай диоп, россия, мария захарова, в мире
Киев, Мали, Абдулай Диоп, Россия, Мария Захарова, В мире
Мали может попросить Россию помочь расследовать связи Киева с террористами
МИД Мали допустил запрос помощи у РФ в расследовании связи Киева с террористами