https://ria.ru/20241113/mali-1983423387.html
В Мали призвали мир отреагировать на связи Украины с террористами
В Мали призвали мир отреагировать на связи Украины с террористами - РИА Новости, 13.11.2024
В Мали призвали мир отреагировать на связи Украины с террористами
Мировое сообщество совершит большую ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в западноафриканских странах, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T06:19
2024-11-13T06:19
2024-11-13T06:20
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мировое сообщество совершит большую ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в западноафриканских странах, заявил РИА Новости глава малийского МИД Абдулай Диоп. Глава МИД отметил, что в контексте деятельности Киева в регионе малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН как главному международному органу, ответственному за поддержание мира и безопасности, с просьбой принять соответствующие меры. "Со стороны международного сообщества было бы большой ошибкой не выполнить свои обязательства перед лицом такого развития событий", - сказал Диоп. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
https://ria.ru/20241113/niger-1983421995.html
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киев, мали, украина, абдулай диоп, мария захарова, в мире
Киев, Мали, Украина, Абдулай Диоп, Мария Захарова, В мире
В Мали призвали мир отреагировать на связи Украины с террористами
МИД Мали: мир совершит ошибку, если не отреагирует на связи Киева с террористами