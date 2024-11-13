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В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины - РИА Новости, 13.11.2024
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04:11 13.11.2024 (обновлено: 09:25 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/mali-1983419585.html
В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины
В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины - РИА Новости, 13.11.2024
В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины
Мали не была враждебной к Украине и не понимает причину агрессии со стороны Киева, сотрудничающего с террористами, заявил РИА Новости глава МИД этой африканской РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T04:11
2024-11-13T09:25
киев
мали
украина
абдулай диоп
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мали не была враждебной к Украине и не понимает причину агрессии со стороны Киева, сотрудничающего с террористами, заявил РИА Новости глава МИД этой африканской страны Абдулай Диоп.&quot;Мы считаем, что Украина ведет неправильную борьбу, потому что Мали никогда не проявляла враждебности по отношению к Украине. Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками&quot;, — сказал он.Диоп добавил, что расследование участия киевского режима в поддержке террористов в Мали продолжается, но сомнений в его причастности к этому нет. Мировое сообщество совершит большую ошибку, если не отреагирует на такие действия Украины, подчеркнул он.В августе три африканских страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахель. Мали и Нигер также разорвали дипломатические отношения с Киевом.По сведениям французской газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину обучаться, в том числе и применению дронов. Кроме того, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией.Как отметила тогда официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Москву на поле боя, решил открыть второй фронт в Африке, потворствуя террористическим группировкам. По ее словам, это не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982805802.html
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киев, мали, украина, абдулай диоп, мария захарова, в мире
Киев, Мали, Украина, Абдулай Диоп, Мария Захарова, В мире
В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины

МИД Мали: страна не была враждебна к Украине, причина агрессии Киева непонятна

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мали не была враждебной к Украине и не понимает причину агрессии со стороны Киева, сотрудничающего с террористами, заявил РИА Новости глава МИД этой африканской страны Абдулай Диоп.
«

"Мы считаем, что Украина ведет неправильную борьбу, потому что Мали никогда не проявляла враждебности по отношению к Украине. Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками", — сказал он.

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Диоп добавил, что расследование участия киевского режима в поддержке террористов в Мали продолжается, но сомнений в его причастности к этому нет. Мировое сообщество совершит большую ошибку, если не отреагирует на такие действия Украины, подчеркнул он.
В августе три африканских страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахель. Мали и Нигер также разорвали дипломатические отношения с Киевом.
По сведениям французской газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину обучаться, в том числе и применению дронов. Кроме того, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией.
Как отметила тогда официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Москву на поле боя, решил открыть второй фронт в Африке, потворствуя террористическим группировкам. По ее словам, это не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам.
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