https://ria.ru/20241113/mali-1983419585.html

В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины

В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины - РИА Новости, 13.11.2024

В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины

Мали не была враждебной к Украине и не понимает причину агрессии со стороны Киева, сотрудничающего с террористами, заявил РИА Новости глава МИД этой африканской РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T04:11

2024-11-13T04:11

2024-11-13T09:25

киев

мали

украина

абдулай диоп

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575951361_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c3c76840372f7550b3e3fab5950de0cd.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мали не была враждебной к Украине и не понимает причину агрессии со стороны Киева, сотрудничающего с террористами, заявил РИА Новости глава МИД этой африканской страны Абдулай Диоп."Мы считаем, что Украина ведет неправильную борьбу, потому что Мали никогда не проявляла враждебности по отношению к Украине. Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками", — сказал он.Диоп добавил, что расследование участия киевского режима в поддержке террористов в Мали продолжается, но сомнений в его причастности к этому нет. Мировое сообщество совершит большую ошибку, если не отреагирует на такие действия Украины, подчеркнул он.В августе три африканских страны — Мали, Нигер и Буркина-Фасо — обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахель. Мали и Нигер также разорвали дипломатические отношения с Киевом.По сведениям французской газеты Monde, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину обучаться, в том числе и применению дронов. Кроме того, Киев поддерживал вооруженные нападения боевиков на армию Мали, власти которой выступают за сотрудничество с Россией.Как отметила тогда официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Москву на поле боя, решил открыть второй фронт в Африке, потворствуя террористическим группировкам. По ее словам, это не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982805802.html

https://ria.ru/20241103/kontakty-1981645998.html

киев

мали

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, мали, украина, абдулай диоп, мария захарова, в мире