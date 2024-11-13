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МИД Мали выразил уверенность в участии Украины в поддержке террористов - РИА Новости, 13.11.2024
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03:12 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/mali-1983418117.html
МИД Мали выразил уверенность в участии Украины в поддержке террористов
МИД Мали выразил уверенность в участии Украины в поддержке террористов - РИА Новости, 13.11.2024
МИД Мали выразил уверенность в участии Украины в поддержке террористов
Расследование участия Украины в поддержке террористов в Мали продолжается, сомнений ее вовлеченности в это сотрудничество нет, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:12
2024-11-13T03:12
киев
россия
африка
абдулай диоп
мария захарова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расследование участия Украины в поддержке террористов в Мали продолжается, сомнений ее вовлеченности в это сотрудничество нет, заявил РИА Новости глава малийского МИД Абдулай Диоп. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом. Глава МИД отметил, что украинские власти сами взяли на себя ответственность за поддержку террористических групп на севере Мали через сотрудника украинской разведки, а затем украинского дипломата, в Дакаре. "Это достаточно серьезные элементы, чтобы двигаться дальше. Расследование будет продолжаться… Я не думаю, что у кого-то сегодня есть сомнения в причастности Украины", - сказал малийский министр. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982382606.html
https://ria.ru/20240820/terrorizm-1967437320.html
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киев, россия, африка, абдулай диоп, мария захарова, в мире
Киев, Россия, Африка, Абдулай Диоп, Мария Захарова, В мире
МИД Мали выразил уверенность в участии Украины в поддержке террористов

Глава МИД Мали Диоп: нет сомнений в участии Украины в поддержке террористов

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащий армии Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расследование участия Украины в поддержке террористов в Мали продолжается, сомнений ее вовлеченности в это сотрудничество нет, заявил РИА Новости глава малийского МИД Абдулай Диоп.
Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
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Глава МИД отметил, что украинские власти сами взяли на себя ответственность за поддержку террористических групп на севере Мали через сотрудника украинской разведки, а затем украинского дипломата, в Дакаре.
"Это достаточно серьезные элементы, чтобы двигаться дальше. Расследование будет продолжаться… Я не думаю, что у кого-то сегодня есть сомнения в причастности Украины", - сказал малийский министр.
Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
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