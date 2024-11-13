https://ria.ru/20241113/livan-1983610001.html
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 78 человек
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 78 человек - РИА Новости, 13.11.2024
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 78 человек
Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 78 человек, ранения получили 122 человека, говорится в заявлении Центра экстренных... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:18
2024-11-13T19:18
2024-11-13T19:18
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 78 человек, ранения получили 122 человека, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана в среду. "Во вторник, 12 ноября... в результате израильских вражеских налетов погибли 78 человек, 122 ранены", - сообщается в заявлении. Количество жертв с начала израильских ударов по Ливану возросло до 3 365, ранения разной степени тяжести получили 14 344 человека. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 78 человек
Минздрав Ливана: в результате израильских ударов за сутки погибли 78 человек