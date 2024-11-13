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Лаврентьев прокомментировал желание Израиля перекрыть границу с Ливаном - РИА Новости, 13.11.2024
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09:57 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/livan-1983443426.html
Лаврентьев прокомментировал желание Израиля перекрыть границу с Ливаном
Лаврентьев прокомментировал желание Израиля перекрыть границу с Ливаном - РИА Новости, 13.11.2024
Лаврентьев прокомментировал желание Израиля перекрыть границу с Ливаном
Желание Израиля получить гарантии, в том числе от российской стороны, о перекрытии предполагаемого транзита военных товаров через Сирию в Ливан для шиитских... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:57
2024-11-13T09:57
в мире
сирия
ливан
израиль
александр лаврентьев
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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. Желание Израиля получить гарантии, в том числе от российской стороны, о перекрытии предполагаемого транзита военных товаров через Сирию в Ливан для шиитских группировок, потребует установки новых КПП на границе, такая задача не входит в мандат российских военных в Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Во-первых, скажу, что да, мы прилагаем, конечно, усилия для того, чтобы прекратить насилие непосредственно в Ливане - достичь прекращения огня, достичь отвода израильских войск с территории Ливана полностью и отвода "Хезболлах" в соответствии с резолюцией ООН за голубую линию", - сказал он. "Но требование, условие о том, чтобы эта договорённость включала в себя гарантии российской стороны: во-первых, мы не можем дать таких гарантий. Это раз", - отметил Лаврентьев. "Во-вторых, наш воинский контингент находится в Сирии исключительно для борьбы с терроризмом, и он был туда введён в 2015 году. У нас не стоит задачи, - и это несвойственная задача для российской группировки, - по перекрытию границы и организации контрольно-пропускных пунктов", - добавил спецпредставитель президента РФ. Такие задачи должны лежать на плечах непосредственно ливанских и сирийских властей, сказал Лаврентьев, добавив: "Как-либо повлиять на это дело, естественно, мы не можем". По его словам, "призвать можно к чему-либо, но обеспечить реализацию каких-то положений - это очень сложно". "И опять же, я скажу, что мы не сможем даже чисто физически это дело обеспечить. Во-первых, это территория суверенного независимого государства Сирия, и мы не можем выставить там какие-то кордоны, чисто физически обеспечить перекрытие всех этих маршрутов", - заявил он. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Глава МИД Израиля Гидеон Саар ранее заявил о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане и контактах с США по этому вопросу. При этом он отмечал, что Израиль рассчитывает на содействие РФ в предотвращении поставок оружия движению "Хезболлах" через территорию Сирии, сообщило агентство Рейтер, отметив, что Сирия рассматривается как канал для поставок Ираном оружия движению.
https://ria.ru/20241101/izrail-1981346079.html
https://ria.ru/20240928/izrail-1975196338.html
https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html
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в мире, сирия, ливан, израиль, александр лаврентьев, хезболла, оон
В мире, Сирия, Ливан, Израиль, Александр Лаврентьев, Хезболла, ООН
Лаврентьев прокомментировал желание Израиля перекрыть границу с Ливаном

Лаврентьев: мандат российских военных не позволит перекрыть транзит в Ливан

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. Желание Израиля получить гарантии, в том числе от российской стороны, о перекрытии предполагаемого транзита военных товаров через Сирию в Ливан для шиитских группировок, потребует установки новых КПП на границе, такая задача не входит в мандат российских военных в Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Во-первых, скажу, что да, мы прилагаем, конечно, усилия для того, чтобы прекратить насилие непосредственно в Ливане - достичь прекращения огня, достичь отвода израильских войск с территории Ливана полностью и отвода "Хезболлах" в соответствии с резолюцией ООН за голубую линию", - сказал он.
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"Но требование, условие о том, чтобы эта договорённость включала в себя гарантии российской стороны: во-первых, мы не можем дать таких гарантий. Это раз", - отметил Лаврентьев.
"Во-вторых, наш воинский контингент находится в Сирии исключительно для борьбы с терроризмом, и он был туда введён в 2015 году. У нас не стоит задачи, - и это несвойственная задача для российской группировки, - по перекрытию границы и организации контрольно-пропускных пунктов", - добавил спецпредставитель президента РФ.
Такие задачи должны лежать на плечах непосредственно ливанских и сирийских властей, сказал Лаврентьев, добавив: "Как-либо повлиять на это дело, естественно, мы не можем".
По его словам, "призвать можно к чему-либо, но обеспечить реализацию каких-то положений - это очень сложно".
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"И опять же, я скажу, что мы не сможем даже чисто физически это дело обеспечить. Во-первых, это территория суверенного независимого государства Сирия, и мы не можем выставить там какие-то кордоны, чисто физически обеспечить перекрытие всех этих маршрутов", - заявил он.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар ранее заявил о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане и контактах с США по этому вопросу. При этом он отмечал, что Израиль рассчитывает на содействие РФ в предотвращении поставок оружия движению "Хезболлах" через территорию Сирии, сообщило агентство Рейтер, отметив, что Сирия рассматривается как канал для поставок Ираном оружия движению.
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