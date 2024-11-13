https://ria.ru/20241113/lavrov-1983616632.html
На Западе игнорируют первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров
На Западе игнорируют первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 13.11.2024
На Западе игнорируют первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров
Вашингтон с приходом администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа продолжит попытки контролировать ситуацию вокруг Украины, будет... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:55
2024-11-13T19:55
2024-11-13T22:47
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вашингтон с приходом администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа продолжит попытки контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию, игнорируя необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.(Владимир) Зеленский, а до него (Петр) Порошенко, категорически не хотели предоставлять этой части Донбасса, которая осталась бы украинской, предоставлять особый статус, прежде всего в виде права разговаривать на родном языке. И то, что Запад это все проглатывает, несмотря на наши многочисленные напоминания о первопричинах этого конфликта, среди которых не только втягивание Украины в НАТО, но и законодательное, сознательное истребление всего русского, никто на это внимания не обращает", - сказал Лавров в эксклюзивном интервью Марине Ким, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия-1".
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в мире, украина
На Западе игнорируют первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров
Лавров: на Западе не обращают внимания на первопричины конфликта на Украине