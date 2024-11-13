https://ria.ru/20241113/lavrov-1983616632.html

На Западе игнорируют первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров

На Западе игнорируют первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 13.11.2024

На Западе игнорируют первопричины конфликта на Украине, заявил Лавров

Вашингтон с приходом администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа продолжит попытки контролировать ситуацию вокруг Украины, будет... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:55

2024-11-13T19:55

2024-11-13T22:47

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_0:284:3073:2012_1920x0_80_0_0_25418668df531114b7f5447ebfc1d74d.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вашингтон с приходом администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа продолжит попытки контролировать ситуацию вокруг Украины, будет по-прежнему стремиться ослабить Россию, игнорируя необходимость обеспечения прав русскоговорящего населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.(Владимир) Зеленский, а до него (Петр) Порошенко, категорически не хотели предоставлять этой части Донбасса, которая осталась бы украинской, предоставлять особый статус, прежде всего в виде права разговаривать на родном языке. И то, что Запад это все проглатывает, несмотря на наши многочисленные напоминания о первопричинах этого конфликта, среди которых не только втягивание Украины в НАТО, но и законодательное, сознательное истребление всего русского, никто на это внимания не обращает", - сказал Лавров в эксклюзивном интервью Марине Ким, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия-1".

https://ria.ru/20241113/tramp-1983596948.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина