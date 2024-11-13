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Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии - РИА Новости, 13.11.2024
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14:19 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/lavrov-1983524681.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии - РИА Новости, 13.11.2024
Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с колумбийской коллегой Луисом Мурильо, который посетит Россию с визитом 12-15 ноября, заявила официальный... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:19
2024-11-13T14:19
россия
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с колумбийской коллегой Луисом Мурильо, который посетит Россию с визитом 12-15 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "12-15 ноября Москву с визитом посетит глава глава внешнеполитического ведомства Республики Колумбия. Запланированы его переговоры с российским коллегой. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сфере, а также обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня в ООН, где Россия как постоянный член СБ ООН неизменно оказывает поддержку процессу внутри колумбийского мирного урегулирования", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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россия, москва, сергей лавров, мария захарова, оон, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, ООН, В мире
Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии

Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии Мурильо 12-15 ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с колумбийской коллегой Луисом Мурильо, который посетит Россию с визитом 12-15 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"12-15 ноября Москву с визитом посетит глава глава внешнеполитического ведомства Республики Колумбия. Запланированы его переговоры с российским коллегой. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сфере, а также обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня в ООН, где Россия как постоянный член СБ ООН неизменно оказывает поддержку процессу внутри колумбийского мирного урегулирования", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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