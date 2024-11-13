https://ria.ru/20241113/lavrov-1983524681.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии

Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии - РИА Новости, 13.11.2024

Лавров проведет переговоры с главой МИД Колумбии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с колумбийской коллегой Луисом Мурильо, который посетит Россию с визитом 12-15 ноября, заявила официальный... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:19

2024-11-13T14:19

2024-11-13T14:19

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с колумбийской коллегой Луисом Мурильо, который посетит Россию с визитом 12-15 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "12-15 ноября Москву с визитом посетит глава глава внешнеполитического ведомства Республики Колумбия. Запланированы его переговоры с российским коллегой. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сфере, а также обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня в ООН, где Россия как постоянный член СБ ООН неизменно оказывает поддержку процессу внутри колумбийского мирного урегулирования", - сказала она в ходе брифинга в среду.

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974959168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сергей лавров, мария захарова, оон, в мире