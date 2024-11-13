https://ria.ru/20241113/lavro-1983616344.html

Лавров оценил попытки заморозить конфликт на Украине

Лавров оценил попытки заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.11.2024

Лавров оценил попытки заморозить конфликт на Украине

Попытки администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа заморозить конфликт на Украине будут равносильны новым минским соглашениям, заявил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-13T19:55

2024-11-13T19:55

2024-11-14T00:48

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

в мире

дональд трамп

сергей лавров

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Попытки администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа заморозить конфликт на Украине будут равносильны новым минским соглашениям, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: "Что уже потеряно, того не вернешь, давайте как-то заморозимся". Все равно то, что предлагают даже те, кого пытаются сейчас представить <...> радикально меняющими позицию и желающими остановить войну, они же все равно говорят: "Давайте там по линии соприкосновения перемирие на десять лет, потом посмотрим". Но это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже. Минские договоренности, они были окончательные, если бы тогда кто-то заботился понять, что это именно так", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства в эксклюзивном интервью Марине Ким, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 1".Тогда речь шла о небольшой части Донбасса, добавил он."Все рухнуло, потому что (Владимир) Зеленский, а до него (Петр) Порошенко, категорически не хотели предоставлять этой части Донбасса, которая осталась бы украинской, предоставлять особый статус, прежде всего в виде права разговаривать на родном языке. И то, что Запад это все проглатывает, несмотря на наши многочисленные напоминания о первопричинах этого конфликта, среди которых не только втягивание Украины в НАТО, но и законодательное, сознательное истребление всего русского, никто на это внимания не обращает", — сказал Лавров."Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским делам, не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и, естественно, в самом натовском пространстве. Да и Евросоюз — это уже теперь то же самое, что и НАТО в военно-политическом плане", — сказал Лавров. Министр также выразил уверенность, что США захотят оставить все на Украине под своим контролем.Республиканцы даже не упоминают о праве жителей Украины говорить на родном для них русском языке, продолжил он."Среди тех, кто в стане республиканцев высказывает, как пишут, революционные идеи о том, как закончить украинский конфликт, никто никогда нигде не упомянул, что "ну да, и надо, конечно, вернуть права населения Украины разговаривать, обучаться, детей своих учить на русском языке, получать информацию на русском языке", — подчеркнул Лавров.США видят в России конкурента и пытаются ослабить Русский мир, сказал он."Мы об этом твердим многократно, твердили и продолжаем это делать. Никто из архитекторов так называемого украинского урегулирования на Западе вообще на это не обращает внимания. Что означает, с моей точки зрения, опять же к вопросу о схожести целей любой администрации, что им хорошо от того, что ослабляют Россию и ее влияние, ослабляют Русский мир, потому что в конечном счете все, что происходит, упирается в желание подавить Россию как конкурента. Американцы провозгласили давно: "Не должно быть ни одного государства на Земле, которое было бы более влиятельным, чем Соединенные Штаты", — заявил Лавров.

https://ria.ru/20241111/diplomatiya-1983020265.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html

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