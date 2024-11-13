https://ria.ru/20241113/lavrentev-1983430610.html

Александр Лаврентьев: Россия готова говорить с Трампом о Ближнем Востоке

Александр Лаврентьев: Россия готова говорить с Трампом о Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.11.2024

Александр Лаврентьев: Россия готова говорить с Трампом о Ближнем Востоке

Астанинские переговоры по сирийскому урегулированию прошли в Казахстане в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в свете возможных перспектив... РИА Новости, 13.11.2024

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2024-11-13T10:00

сирия

израиль

россия

дональд трамп

александр лаврентьев

башар асад

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Астанинские переговоры по сирийскому урегулированию прошли в Казахстане в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в свете возможных перспектив изменения политики США в регионе после президентских выборов. Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев в интервью РИА Новости рассказал о том, почему Москва готова контактировать с новой американской администрацией, в том числе по Сирии, об ожиданиях от корректировки курса Вашингтона в регионе, а также оценил перспективы нормализации турецко-сирийских отношений.— Александр Львович, хотел бы начать наше интервью с главного политического события прошлой недели – выборов в США, по итогам которых новым президентом будет Дональд Трамп. Между Москвой и Вашингтоном контакты по Сирии ранее были прерваны. Будет ли Москва при администрации Трампа готова восстановить эти контакты по сирийским вопросам? Если да, то намерена ли Россия в таком случае поднять вопрос о выводе американского контингента из Сирии?— Вы знаете, дело в том, что двусторонние контакты по Сирии действительно у нас продолжались достаточно активно в различных форматах, в том числе и в закрытом. К сожалению, они были прерваны где-то в 2019 году – не по вине российской стороны, а, естественно, по решению американской стороны.Мы считаем, что, конечно, их надо было бы продолжить, и это поспособствовало бы действительно какому-то, может быть, более активному урегулированию сирийского кризиса, но администрация Джо Байдена – по крайней мере на протяжении последних лет – не демонстрировала какой-либо готовности к возобновлению таких переговоров. Как вы знаете, вообще переговоры практически по всем направлениям, в том числе стратегических вооружений и так далее, были заморожены.Мы все-таки рассчитываем на то, что сейчас с приходом нового президента, новой администрации, появлением новых людей, возможно, конечно, какое-то изменение, какая-то корректировка политики новой администрации на внешнеполитическом направлении, в том числе на ближневосточном. Несмотря на то, что мы все понимаем, что у господина Трампа, у США очень тесные отношения с Израилем, тем не менее, все вопросы и проблемы нужно будет решать по совокупности, включая сирийский кризис. От этого никуда не уйдешь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе, не дать, чтобы это переросло и приняло какое-то другое, более масштабное измерение.Россия, естественно, прилагает к этому усилия. Президент Владимир Путин об этом говорил, что Россия пытается тоже использовать все свои возможности для того, чтобы достичь прекращения огня и в Ливане, и в секторе Газа. Соединенные Штаты, конечно, здесь играют очень важную роль. И мы думаем, что, если будет предложение, мы открыты. Российская сторона открыта. Мы готовы к продолжению контактов с американцами. Другое дело – будет ли предложение... Когда оно поступит, оно, естественно, будет рассмотрено нашим руководством. И, скорее всего, будет, естественно, принят положительный ответ, потому что только в ходе диалога, только в ходе переговоров можно прийти к какому-нибудь решению, достичь каких-то компромиссных решений. Будем надеяться, что это произойдет.— Раньше действовал канал деконфликтинга между военными США и России. В последнее время, правда, произошел целый ряд инцидентов со сближением американских беспилотников с российскими самолетами. Работает ли до сих пор этот канал связи, связывались ли военные РФ и США по этому поводу?— Это вопрос к военным, потому что у нас, у дипломатических работников, несколько другой спектр, но, тем не менее, насколько я знаю, такие инциденты периодически случаются. Канал деконфликтинга, с учетом сложной ситуации в Сирии, разделения зон влияния, по-прежнему существует, и определенные каналы связи поддерживаются.Но, как я говорю, периодически такие инциденты в воздухе могут иметь место здесь, в Сирии. По крайней мере к данному моменту каких-то серьезных негативных последствий для действующих в Сирии американских воинских формирований и нашего воинского контингента не было.— В Москве ранее заявляли, что получают серьезные сигналы о желании Сирии и Турции возобновить диалог по нормализации отношений. Сейчас, насколько я понимаю, этот диалог приостановлен, но и камнем преткновения был вопрос порядка вывода турецких сил из северной части Сирии. Судя по итоговому заявлению, вопросы нормализации отношений обсуждались, но есть ли какие-то подвижки?— Мы давно выступаем за то, чтобы отношения между двумя странами постепенно нормализовывались. Если вы помните, до последнего года в Москве даже проходили встречи на уровне министров обороны, министров иностранных дел, но, к сожалению, потом процесс несколько застопорился, забуксовал. Прежде всего, по причине того, что турецкая сторона официально не заявляет о готовности рассматривать вопрос о выводе своего воинского контингента, считая это преждевременным.Мы не говорим о согласовании уже конкретной выработки дорожной карты по выводу турецких войск, но наша позиция такая, что было бы целесообразно начать обсуждать вопрос между сторонами. Пусть будет это в четырехстороннем формате, включая Россию и Иран. Мы пытаемся сподвигнуть к этому представителей Турции.Определенные контакты идут между военными Турции и Сирии с участием российских и иранских военных. Это не секрет. Но что касается вывода этого на политический уровень, здесь по-прежнему сохраняются определенные сложности и препятствия. Нельзя сбрасывать со счетов поддержку Турции сирийской оппозиции. Она не может оставить ее не то, что без присмотра, а без внимания. Это требует все очень аккуратного деликатного подхода, чтобы не навредить делу. Работа ведется.— То есть можно сказать, что сейчас конкретных дат проведения четырехсторонней встречи министров иностранных дел нет?— Пока нет.— Сейчас также рано говорить о возможной встрече президентов Сирии и Турции Башара Асада и Тайипа Эрдогана?— Пока преждевременно.— А есть ли идея, чтобы Москва пригласила президента Сирии Башара Асада на саммит "астанинской тройки", который должен пройти в России? Обсуждалась ли она в принципе?— Такая идея пока не обсуждалась. Дело в том, что для того, чтобы обеспечить встречу двух президентов – Сирии и Турции, нужно решить ряд принципиальных вопросов, с чем они могут выйти. То есть должен быть какой-то конкретный результат этой встречи. Мы пока видим, что ни одна, ни другая сторона не готовы к тому, чтобы объявить об этом.— Есть ли хотя бы примерные даты саммита "астанинской тройки"?— Пока нет, но мы рассчитываем все-таки, что это будет в 2025 году. Может быть, в первой половине. Рассчитываем на это.— Также были сообщения об ударах Израиля по российской базе "Хмеймим" в Сирии в начале октября. Указывалось, что целью ударов было оружие Ирана, предназначавшееся для "Хезболлах". Подтверждаете ли вы информацию как об ударах, так и об использовании Ираном российской базы для доставки оружия шиитскому движению?— Нет, это я вам подтвердить не могу. И однозначно, что мы не предоставляем свою базу для подпитки шиитской организации – ливанской "Хезболлах". Что касается ударов Израиля, то здесь тоже, наверное, некоторое непонимание. Дело в том, что да, Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от "Хмеймима". То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля. Это они прекрасно понимают. По некоторым данным удар был нанесен по какому-то складу, помещению. Наши военные, естественно, сделали представление израильским представителям в отношении недопустимости в дальнейшем таких действий, которые могут подставить под угрозу жизнь российских военнослужащих, которые там находятся. Поэтому мы надеемся, что повторения этого октябрьского события больше не будет.Что касается слухов о поставках иранских вооружений через "Хмеймим" непосредственно "Хезболлах", я об этом не знаю. И я уверен, что этого не происходит. Я знаю, что туда увеличилось количество иранских рейсов с гуманитарной помощью, которая предоставляется, это да. Но еще раз хочу подчеркнуть, что "Хмеймим" – это, с одной стороны, гражданский аэропорт, но, с другой стороны, это база ВВС Российской Федерации непосредственно в Сирии. Поэтому вот просто так, без досмотра, ни один груз туда доставить невозможно.— Израиль, по сообщениям СМИ, отмечал возможную роль России в установлении перемирия между Ливаном и Израилем, и та роль, на которую Израиль рассчитывает, – это как раз перекрытие возможного транзита иранских товаров военного назначения "Хезболлах" через Сирию. Соответствует ли это действительности? Может ли Россия в этом плане сыграть какую-то роль и контактирует ли на этот счет с Ираном?— Во-первых, скажу, что да, мы прилагаем, конечно, усилия для того, чтобы прекратить насилие непосредственно в Ливане: достичь прекращения огня, достичь отвода израильских войск с территории Ливана полностью и отвода "Хезболлах" в соответствии с резолюцией ООН за голубую линию. Насколько это удастся сделать, посмотрим. Мы прилагаем, конечно, определенные усилия к этому. Дай бог, чтобы это произошло.Но требование, условие о том, чтобы эта договоренность включала в себя гарантии российской стороны: во-первых, мы не можем дать таких гарантий. Это раз. Во-вторых, наш воинский контингент находится в Сирии исключительно для борьбы с терроризмом, и он был туда введен в 2015 году. У нас не стоит задачи – и это несвойственная задача для российской группировки – по перекрытию границы и организации контрольно-пропускных пунктов. Это все должно лежать на плечах непосредственно ливанских и сирийских властей. Как-либо вот повлиять на это дело, естественно, мы не можем.— Даже на политическом уровне?— Призвать можно к чему-либо, но обеспечить реализацию каких-то положений – это очень сложно. Это практически невозможно. Поэтому говорить об этом, конечно же, нельзя. И опять же, я скажу, что мы не сможем даже чисто физически это дело обеспечить. Во-первых, это территория суверенного независимого государства Сирия, и мы не можем выставить там какие-то кордоны, чисто физически обеспечить перекрытие всех этих маршрутов.— В связи с ближневосточной эскалацией видит ли Москва риски того, что Тегеран может направить дополнительные силы в Сирию, что может спровоцировать Израиль на новые действия в отношении иранских сил?— До последнего обострения, до вторжения израильской армии в Ливан мы наблюдали, наоборот, сокращение иранского контингента в Сирии, в том числе и в районе Голанских высот – не только иранского контингента, но советников и так называемых проиранских формирований.Я думаю, что нет необходимости для иранцев сейчас вводить какие-то дополнительные формирования в Сирию. Это не имеет смысла, потому что все прекрасно понимают, что использование территории Сирии для нападения на Израиль вызовет, безусловно, ответную реакцию со стороны не только Израиля, но и его основного союзника в лице США. Поэтому я думаю, что подобная информация – это попытки как-то очернить иранское руководство, представить эту ситуацию так, чтобы, может быть, спровоцировать виток напряженности и обосновать, допустим, тому же Израилю какие-то свои действия на сирийской территории.— Касательно действий Израиля на сирийской территории: готовит ли Москва какие-то предложения Израилю насчет предотвращения его ударов по Сирии?— Предложений мы никаких не готовим. Дело в том, что мы всегда выступали и осуждали эти удары, считаем их незаконными, потому что они наносятся по территории суверенного независимого государства. Мы категорически выступаем за их прекращение и недопущение в будущем. Здесь другой трактовки быть не может. Какие предложения мы можем им представить? Нет, они должны это прекратить.— Хотел вернуться к вопросу о Трампе. Дело в том, что президент Турции Эрдоган планирует обсуждать с избранным президентом США вывод американских войск из Сирии и отказ Вашингтона от поддержки курдов. Поддерживает ли Москва подобные планы президента Турции и будет ли связываться с Анкарой на этот счет, чтобы представить свое видение?— Никто не скрывает тот факт, что Турция очень негативно смотрит на американское присутствие на территории Сирии, оказание поддержки курдам в Заевфратье, потому что в настоящее время ведущую роль там играет Партия демократического единства – фактически это представители Рабочей партии Курдистана, которых они рассматривают в качестве террористов, угрожающих национальной безопасности Турции. Турция не заинтересована в том, чтобы это квазигосударственное образование продолжало существовать, развиваться, чему способствует, естественно, американское присутствие.У них есть стремление к тому, чтобы обеспечить вывод американских войск с территории Сирии, и добиться того, чтобы США перестали оказывать какую-либо, в том числе и прежде всего, военную помощь этим курдским формированиям.РФ всегда подчеркивала, что присутствие американского военного контингента является незаконным. Тем более что они продолжают расхищать и торговать нефтью, другими природными ресурсами, которые находятся на территории Сирии, причем как обеспечивая финансово курдские формирования и подпитывая сепаратистские настроения, так и обеспечивая финансирование нахождения своего воинского контингента и различных частных военных компаний на территории Сирии. Конечно, в этом плане мы поддерживаем, если такие намерения у господина Эрдогана есть, обсудить этот вопрос с Трампом. Мы были бы очень рады, если бы эти встречи завершились бы достижением конкретных договоренностей по выводу американских войск.

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Дарья Буймова

сирия, израиль, россия, дональд трамп, александр лаврентьев, башар асад, рабочая партия курдистана, оон, хезболла, интервью