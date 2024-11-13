Минобороны сделало представление Израилю после удара около авиабазы в Сирии
Лаврентьев: военные сделали представление Израилю после удара возле базы в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перед вылетом в Сирию
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" перед вылетом в Сирию. Архивное фото
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АСТАНА, 13 ноя — РИА Новости. Израиль в октябре нанес удар рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии, из-за чего российские военные сделали представление Тель-Авиву, заявив о недопустимости таких действий, сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России в САР Александр Лаврентьев.
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"Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля. Это они прекрасно понимают. По некоторым данным, удар был нанесен по какому-то складу, помещению", — сказал он.
Минобороны, по словам Лаврентьева, сделало представление Израилю, отметив, что подобные действия недопустимы, так как могут угрожать жизни российских военнослужащих.
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"Поэтому мы надеемся, что повторения этого октябрьского события больше не будет", — добавил дипломат.
Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов ранее выразил надежду, что Израиль осознает опасность нанесения ущерба российским военным в Сирии. Москва, по его словам, доводит эту позицию до Тель-Авива.
С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 17 октября ЦАХАЛ нанесла удар на въезде в город Латакию, два человека получили ранения, был нанесен материальный ущерб. За неделю до этого израильские самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее разбомбили жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.
Москва решительно осудила действия Тель-Авива и призвала к уважению территориального суверенитета Сирии. В Кремле выразили глубокую озабоченность расширением географии боевых действий и отметили, что все это ведет к нагнетанию напряженности, которая чрезвычайно губительна для всего региона.