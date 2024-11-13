https://ria.ru/20241113/lavrentev-1983426151.html

Минобороны сделало представление Израилю после удара около авиабазы в Сирии

Минобороны сделало представление Израилю после удара около авиабазы в Сирии - РИА Новости, 13.11.2024

Минобороны сделало представление Израилю после удара около авиабазы в Сирии

Израиль в октябре нанес удар рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии, из-за чего российские военные сделали представление Тель-Авиву, заявив о недопустимости таких... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:26

2024-11-13T07:26

2024-11-13T08:29

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АСТАНА, 13 ноя — РИА Новости. Израиль в октябре нанес удар рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии, из-за чего российские военные сделали представление Тель-Авиву, заявив о недопустимости таких действий, сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России в САР Александр Лаврентьев."Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля. Это они прекрасно понимают. По некоторым данным, удар был нанесен по какому-то складу, помещению", — сказал он. Минобороны, по словам Лаврентьева, сделало представление Израилю, отметив, что подобные действия недопустимы, так как могут угрожать жизни российских военнослужащих."Поэтому мы надеемся, что повторения этого октябрьского события больше не будет", — добавил дипломат. Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов ранее выразил надежду, что Израиль осознает опасность нанесения ущерба российским военным в Сирии. Москва, по его словам, доводит эту позицию до Тель-Авива.С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 17 октября ЦАХАЛ нанесла удар на въезде в город Латакию, два человека получили ранения, был нанесен материальный ущерб. За неделю до этого израильские самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее разбомбили жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.Москва решительно осудила действия Тель-Авива и призвала к уважению территориального суверенитета Сирии. В Кремле выразили глубокую озабоченность расширением географии боевых действий и отметили, что все это ведет к нагнетанию напряженности, которая чрезвычайно губительна для всего региона.

https://ria.ru/20241113/nebenzya-1983416249.html

https://ria.ru/20241112/ssha-1983281733.html

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израиль, россия, сирия, александр лаврентьев, в мире