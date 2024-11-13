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МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.11.2024
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03:35 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/lavrentev-1983418749.html
МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке
МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.11.2024
МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке
РФ рассчитывает на корректировку будущей администрацией Дональда Трампа внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке, проблемы региона нужно решать, заявил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:35
2024-11-13T03:35
сша
россия
ближний восток
дональд трамп
александр лаврентьев
выборы президента сша — 2024
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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает на корректировку будущей администрацией Дональда Трампа внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке, проблемы региона нужно решать, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Мы все-таки рассчитываем на то, что сейчас с приходом нового президента, новой администрации, появлением новых людей, возможно, конечно, какое-то изменение, какая-то корректировка политики новой администрации на внешнеполитическом направлении, в том числе на ближневосточном", - сказал он. По словам Лаврентьева, в Москве понимают, что у Трампа и США очень тесные отношения с Израилем, однако считают, что все вопросы и проблемы нужно будет решать по совокупности, включая сирийский кризис. "От этого никуда не уйдёшь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе, не дать тому, чтобы это переросло и приняло какое-то другое, более масштабное измерение", - сказал спецпредставитель. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.
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сша, россия, ближний восток, дональд трамп, александр лаврентьев, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Александр Лаврентьев, Выборы президента США — 2024, В мире
МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке

Лаврентьев: РФ рассчитывает на корректировку Трампом курса на Ближнем Востоке

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает на корректировку будущей администрацией Дональда Трампа внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке, проблемы региона нужно решать, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы все-таки рассчитываем на то, что сейчас с приходом нового президента, новой администрации, появлением новых людей, возможно, конечно, какое-то изменение, какая-то корректировка политики новой администрации на внешнеполитическом направлении, в том числе на ближневосточном", - сказал он.
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По словам Лаврентьева, в Москве понимают, что у Трампа и США очень тесные отношения с Израилем, однако считают, что все вопросы и проблемы нужно будет решать по совокупности, включая сирийский кризис.
"От этого никуда не уйдёшь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе, не дать тому, чтобы это переросло и приняло какое-то другое, более масштабное измерение", - сказал спецпредставитель.
Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.
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