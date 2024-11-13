https://ria.ru/20241113/lavrentev-1983418749.html

МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке

МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.11.2024

МИД выразил надежду на корректировку Трампом курса США на Ближнем Востоке

РФ рассчитывает на корректировку будущей администрацией Дональда Трампа внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке, проблемы региона нужно решать, заявил... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T03:35

2024-11-13T03:35

2024-11-13T03:35

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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. РФ рассчитывает на корректировку будущей администрацией Дональда Трампа внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке, проблемы региона нужно решать, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Мы все-таки рассчитываем на то, что сейчас с приходом нового президента, новой администрации, появлением новых людей, возможно, конечно, какое-то изменение, какая-то корректировка политики новой администрации на внешнеполитическом направлении, в том числе на ближневосточном", - сказал он. По словам Лаврентьева, в Москве понимают, что у Трампа и США очень тесные отношения с Израилем, однако считают, что все вопросы и проблемы нужно будет решать по совокупности, включая сирийский кризис. "От этого никуда не уйдёшь. Но, прежде всего, конечно, надо стабилизировать ситуацию вообще в регионе, не дать тому, чтобы это переросло и приняло какое-то другое, более масштабное измерение", - сказал спецпредставитель. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.

https://ria.ru/20241113/nebenzya-1983413952.html

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сша, россия, ближний восток, дональд трамп, александр лаврентьев, выборы президента сша — 2024, в мире