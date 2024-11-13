https://ria.ru/20241113/lada--1983617019.html
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей - РИА Новости, 13.11.2024
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей
Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:04
2024-11-13T20:04
2024-11-13T20:20
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8. "Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями LADA Aura и XCITE X-Cross 8", - сообщили в министерстве. Перечень на сегодняшний день состоит из 14 автомобильных брендов, в которые входит более 40 моделей. Туда попадают автомобили с российским VIN-номером, производящиеся в Российской Федерации в рамках инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации, уточняют в Минпромторге. Помимо новой Lada и XCITE в него вошли автомобили таких брендов, как Evolute, Haval, AURUS и другие.
https://ria.ru/20241009/putin-1977296532.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей
Минпромторг добавил Lada Aura и XCITE X-Cross 8 в перечень авто для госслужащих
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8.
"Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями LADA Aura и XCITE X-Cross 8", - сообщили в министерстве.
Перечень на сегодняшний день состоит из 14 автомобильных брендов, в которые входит более 40 моделей. Туда попадают автомобили с российским VIN-номером, производящиеся в Российской Федерации в рамках инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации, уточняют в Минпромторге.
Помимо новой Lada и XCITE в него вошли автомобили таких брендов, как Evolute, Haval, AURUS и другие.