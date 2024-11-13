Рейтинг@Mail.ru
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 13.11.2024 (обновлено: 20:20 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/lada--1983617019.html
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей - РИА Новости, 13.11.2024
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей
Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:04
2024-11-13T20:20
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_fc1230d9e04fc1dbb2018cfff939445d.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8. "Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями LADA Aura и XCITE X-Cross 8", - сообщили в министерстве. Перечень на сегодняшний день состоит из 14 автомобильных брендов, в которые входит более 40 моделей. Туда попадают автомобили с российским VIN-номером, производящиеся в Российской Федерации в рамках инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации, уточняют в Минпромторге. Помимо новой Lada и XCITE в него вошли автомобили таких брендов, как Evolute, Haval, AURUS и другие.
https://ria.ru/20241009/putin-1977296532.html
https://ria.ru/20240807/putin-1964671521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886843312_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_953d2da48c7892c54cfab3a7507a4be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей

Минпромторг добавил Lada Aura и XCITE X-Cross 8 в перечень авто для госслужащих

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8.
"Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями LADA Aura и XCITE X-Cross 8", - сообщили в министерстве.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи по успешно реализуемым инвестиционным проектам в сфере промышленности - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura
9 октября, 21:21
Перечень на сегодняшний день состоит из 14 автомобильных брендов, в которые входит более 40 моделей. Туда попадают автомобили с российским VIN-номером, производящиеся в Российской Федерации в рамках инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации, уточняют в Минпромторге.
Помимо новой Lada и XCITE в него вошли автомобили таких брендов, как Evolute, Haval, AURUS и другие.
Президент РФ Владимир Путин а рулём Лады Аура - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин оценил достоинства Lada Aura
7 августа, 15:29
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала