https://ria.ru/20241113/lada--1983617019.html

Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей

Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей - РИА Новости, 13.11.2024

Lada Aura добавили в перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей

Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:04

2024-11-13T20:04

2024-11-13T20:20

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8. "Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями LADA Aura и XCITE X-Cross 8", - сообщили в министерстве. Перечень на сегодняшний день состоит из 14 автомобильных брендов, в которые входит более 40 моделей. Туда попадают автомобили с российским VIN-номером, производящиеся в Российской Федерации в рамках инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации, уточняют в Минпромторге. Помимо новой Lada и XCITE в него вошли автомобили таких брендов, как Evolute, Haval, AURUS и другие.

https://ria.ru/20241009/putin-1977296532.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta