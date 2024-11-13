https://ria.ru/20241113/kvest-1983634183.html

Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста

Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста - РИА Новости, 13.11.2024

Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста

Измайловский суд Москвы избрал запрет определенных действий актеру, который выстрелил в посетительницу квеста, сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T23:22

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы избрал запрет определенных действий актеру, который выстрелил в посетительницу квеста, сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции Москвы. Ранее столичный главк МВД сообщал, что актер выстрелил из охолощенного оружия в посетительницу квеста в Москве, пострадавшей понадобилась медпомощь. Позднее столичный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Постановлением Измайловского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении актера Ивахненко Владислава Сергеевича , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), на срок 1 месяц 29 суток, до 11 января 2025 года", - говорится в сообщении. Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении индивидуального предпринимателя Царской Юлии Александровны.

https://ria.ru/20241026/marshrutka-1980269030.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)