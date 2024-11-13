Рейтинг@Mail.ru
Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/kvest-1983634183.html
Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста
Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста - РИА Новости, 13.11.2024
Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста
Измайловский суд Москвы избрал запрет определенных действий актеру, который выстрелил в посетительницу квеста, сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:22
2024-11-13T23:22
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы избрал запрет определенных действий актеру, который выстрелил в посетительницу квеста, сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции Москвы. Ранее столичный главк МВД сообщал, что актер выстрелил из охолощенного оружия в посетительницу квеста в Москве, пострадавшей понадобилась медпомощь. Позднее столичный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Постановлением Измайловского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении актера Ивахненко Владислава Сергеевича , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), на срок 1 месяц 29 суток, до 11 января 2025 года", - говорится в сообщении. Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении индивидуального предпринимателя Царской Юлии Александровны.
https://ria.ru/20241026/marshrutka-1980269030.html
https://ria.ru/20241102/odessa-1981612772.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетительницу квеста

Суд в Москве избрал меру пресечения актеру, выстрелившему в посетителя квеста

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы избрал запрет определенных действий актеру, который выстрелил в посетительницу квеста, сообщают в Telegram-канале суды общей юрисдикции Москвы.
Ранее столичный главк МВД сообщал, что актер выстрелил из охолощенного оружия в посетительницу квеста в Москве, пострадавшей понадобилась медпомощь. Позднее столичный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В Амурской области неизвестный выстрелил в маршрутку
26 октября, 16:42
"Постановлением Измайловского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении актера Ивахненко Владислава Сергеевича , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), на срок 1 месяц 29 суток, до 11 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении индивидуального предпринимателя Царской Юлии Александровны.
Сотрудники полиции Украины на месте стрельбы в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Одессе военный выстрелил в мужчину, заступившегося за женщину
2 ноября, 20:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала