https://ria.ru/20241113/kusturitsa-1983601396.html
Кустурица: при создании фильмов нужно учитывать социальный контекст
Кустурица: при создании фильмов нужно учитывать социальный контекст - РИА Новости, 13.11.2024
Кустурица: при создании фильмов нужно учитывать социальный контекст
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что при создании фильмов нужно учитывать социальный контекст, а русское кино может быть хорошим, несмотря на то, что... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:45
2024-11-13T18:45
2024-11-13T19:13
культура
эмир кустурица
голливуд
оливер стоун
москино
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что при создании фильмов нужно учитывать социальный контекст, а русское кино может быть хорошим, несмотря на то, что его не принимает Голливуд. "Если вы начнете снимать русское кино сейчас, к сожалению, вы можете уйти из Голливуда, но это все равно может быть хорошее кино… Фильм рождается в голове режиссера, но также и в рамках социального контекста, в котором люди живут", - заявил режиссер в завершении ключевой сессии первого дня "Будущее коммуникации/ Коммуникация ради будущего". В рамках мероприятия Кустурица побеседовал с американским режиссером Оливером Стоуном о кино и между кинематографистами возник спор: Кустурица акцентировал внимание на том, что в современном мировом кинопрокате в отличие от кинематографа 20 века, стало меньше итальянских, французских, немецких и других картин, теперь доминируют фильмы голливудского производства. Стоун с ним не согласился и подчеркнул, что хороших фильмов все еще много и их можно найти на стриминговых сервисах. "На стримингах вы можете увидеть целый список корейских фильмов, к которым у вас никогда не будет доступа. Китайские фильмы, японские фильмы. Есть индонезийские фильмы. У вас есть французские, немецкие, итальянские. Там есть несколько отличных фильмов. Вам просто нужно их найти", - заявил Стоун, присоединившись к беседе по видеосвязи. Американский режиссер отметил, что, по его мнению, причина в том, что люди иногда смотрят только то, что показывают по телевидению, и не задумываются, что они сами хотели бы посмотреть. Режиссеры так и не пришли к соглашению, однако позже Кустурица подчеркнул, что сам не стал развивать беседу. "При всем уважении к Оливеру Стоуну и будучи очень рад пообщаться с ним, я, возможно, останусь сдержанным в двух вещах. Во-первых, определенная национальность придает вам определенный колорит. Конкретный режиссер каким-то образом должен исходить из определенных идей или из определенной группы идей", - подчеркнул он в завершении сессии. Форум "Культура. Медиа. Цифра" проходит 13 и 14 ноября в пространстве TAU на территории кинозавода "Москино", он объединил специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий для поиска нового баланса между коммерческими целями и общественными интересами, возможностями машин и способностями людей. Мероприятия посетят порядка 70 спикеров более чем из 10 стран мира. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20241101/moskva-1981362472.html
https://ria.ru/20241108/kontent-1982741731.html
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эмир кустурица, голливуд, оливер стоун, москино
Культура, Эмир Кустурица, Голливуд, Оливер Стоун, Москино
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что при создании фильмов нужно учитывать социальный контекст, а русское кино может быть хорошим, несмотря на то, что его не принимает Голливуд.
"Если вы начнете снимать русское кино сейчас, к сожалению, вы можете уйти из Голливуда, но это все равно может быть хорошее кино… Фильм рождается в голове режиссера, но также и в рамках социального контекста, в котором люди живут", - заявил режиссер в завершении ключевой сессии первого дня "Будущее коммуникации/ Коммуникация ради будущего".
В рамках мероприятия Кустурица побеседовал с американским режиссером Оливером Стоуном
о кино и между кинематографистами возник спор: Кустурица акцентировал внимание на том, что в современном мировом кинопрокате в отличие от кинематографа 20 века, стало меньше итальянских, французских, немецких и других картин, теперь доминируют фильмы голливудского производства. Стоун с ним не согласился и подчеркнул, что хороших фильмов все еще много и их можно найти на стриминговых сервисах.
"На стримингах вы можете увидеть целый список корейских фильмов, к которым у вас никогда не будет доступа. Китайские фильмы, японские фильмы. Есть индонезийские фильмы. У вас есть французские, немецкие, итальянские. Там есть несколько отличных фильмов. Вам просто нужно их найти", - заявил Стоун, присоединившись к беседе по видеосвязи.
Американский режиссер отметил, что, по его мнению, причина в том, что люди иногда смотрят только то, что показывают по телевидению, и не задумываются, что они сами хотели бы посмотреть.
Режиссеры так и не пришли к соглашению, однако позже Кустурица подчеркнул, что сам не стал развивать беседу.
"При всем уважении к Оливеру Стоуну и будучи очень рад пообщаться с ним, я, возможно, останусь сдержанным в двух вещах. Во-первых, определенная национальность придает вам определенный колорит. Конкретный режиссер каким-то образом должен исходить из определенных идей или из определенной группы идей", - подчеркнул он в завершении сессии.
Форум "Культура. Медиа. Цифра" проходит 13 и 14 ноября в пространстве TAU на территории кинозавода "Москино
", он объединил специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий для поиска нового баланса между коммерческими целями и общественными интересами, возможностями машин и способностями людей. Мероприятия посетят порядка 70 спикеров более чем из 10 стран мира. РИА Новости - информационный партнер форума.