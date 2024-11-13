https://ria.ru/20241113/kurenkov-1983416724.html

Куренков прибыл с визитом на Кубу

Куренков прибыл с визитом на Кубу - РИА Новости, 13.11.2024

Куренков прибыл с визитом на Кубу

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл на Кубу с визитом,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T02:09

2024-11-13T02:09

2024-11-13T02:09

александр куренков (мчс)

россия

куба

в мире

виктор коронелли

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МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл на Кубу с визитом, посвященным укреплению связей в области ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщило посольство РФ на Кубе. "Начинается визит на Кубу министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. В международном аэропорту Хосе Марти Куренкова приняли посол России Виктор Коронелли и заместитель министра внутренних дел Республики Куба бригадный генерал Хесус Мануэль Бурон Табит. "Целью визита является укрепление российско-кубинского сотрудничества в области ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе через Российско-Кубинский региональный центр подготовки спасателей и пожарных, отметивший в этом году свое 10-летие", - уточняется в сообщении посольства.

https://ria.ru/20241109/mirror-1982784736.html

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александр куренков (мчс), россия, куба, в мире, виктор коронелли