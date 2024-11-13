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Куренков прибыл с визитом на Кубу - РИА Новости, 13.11.2024
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02:09 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/kurenkov-1983416724.html
Куренков прибыл с визитом на Кубу
Куренков прибыл с визитом на Кубу - РИА Новости, 13.11.2024
Куренков прибыл с визитом на Кубу
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл на Кубу с визитом,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:09
2024-11-13T02:09
александр куренков (мчс)
россия
куба
в мире
виктор коронелли
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МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл на Кубу с визитом, посвященным укреплению связей в области ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщило посольство РФ на Кубе. "Начинается визит на Кубу министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. В международном аэропорту Хосе Марти Куренкова приняли посол России Виктор Коронелли и заместитель министра внутренних дел Республики Куба бригадный генерал Хесус Мануэль Бурон Табит. "Целью визита является укрепление российско-кубинского сотрудничества в области ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе через Российско-Кубинский региональный центр подготовки спасателей и пожарных, отметивший в этом году свое 10-летие", - уточняется в сообщении посольства.
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александр куренков (мчс), россия, куба, в мире, виктор коронелли
Александр Куренков (МЧС), Россия, Куба, В мире, Виктор Коронелли
Куренков прибыл с визитом на Кубу

Посольство России на Кубе сообщило о прибытии с визитом главы МЧС Куренкова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл на Кубу с визитом, посвященным укреплению связей в области ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщило посольство РФ на Кубе.
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"Начинается визит на Кубу министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В международном аэропорту Хосе Марти Куренкова приняли посол России Виктор Коронелли и заместитель министра внутренних дел Республики Куба бригадный генерал Хесус Мануэль Бурон Табит.
"Целью визита является укрепление российско-кубинского сотрудничества в области ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе через Российско-Кубинский региональный центр подготовки спасателей и пожарных, отметивший в этом году свое 10-летие", - уточняется в сообщении посольства.
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Александр Куренков (МЧС)РоссияКубаВ миреВиктор Коронелли
 
 
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