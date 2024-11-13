Куренков прибыл с визитом на Кубу
Посольство России на Кубе сообщило о прибытии с визитом главы МЧС Куренкова
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл на Кубу с визитом, посвященным укреплению связей в области ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщило посольство РФ на Кубе.
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"Начинается визит на Кубу министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В международном аэропорту Хосе Марти Куренкова приняли посол России Виктор Коронелли и заместитель министра внутренних дел Республики Куба бригадный генерал Хесус Мануэль Бурон Табит.
"Целью визита является укрепление российско-кубинского сотрудничества в области ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе через Российско-Кубинский региональный центр подготовки спасателей и пожарных, отметивший в этом году свое 10-летие", - уточняется в сообщении посольства.