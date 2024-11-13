https://ria.ru/20241113/kupanie-1983417662.html

В МЧС рассказали об опасностях купания в холодной воде

В МЧС рассказали об опасностях купания в холодной воде - РИА Новости, 13.11.2024

В МЧС рассказали об опасностях купания в холодной воде

Купание осенью в открытых водоемах очень опасно для здоровья, переохлаждение организма может наступить даже при длительном нахождении в теплой воде, рассказали... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T02:47

2024-11-13T02:47

2024-11-13T02:47

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Купание осенью в открытых водоемах очень опасно для здоровья, переохлаждение организма может наступить даже при длительном нахождении в теплой воде, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. "Осенью температура воздуха и воды существенно снижается, поэтому купание в открытых водоемах и фонтанах становится опасным для здоровья", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что главная угроза для человека - переохлаждение организма. "Длительное пребывание в холодной воде температурой ниже плюс 25 градусов может привести к гипотермии", - отметил представитель ведомства. По его словам, симптомами переохлаждения являются "гусиная кожа", дрожь, мышечные спазмы, нарушение речи и координации движений, а также побледнение кожи с возможными синими оттенками. На поздней стадии переохлаждения человек может испытывать вялость, сонливость и замедленную реакцию. "Важно помнить, что отсутствие озноба не означает улучшение состояния – это тревожный сигнал о возможной угрозе жизни", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241029/mchs-1980611800.html

https://ria.ru/20241102/bali-1981534394.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество