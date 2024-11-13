https://ria.ru/20241113/krym-1983631999.html

В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста

В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста - РИА Новости, 13.11.2024

В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста

Обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного большегруза, начата проверка, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:46

2024-11-13T22:46

2024-11-13T22:52

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного большегруза, начата проверка, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ.Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно."Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста. В результате травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший - водитель легкового автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении.Следователями начата проверка."Также в рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности", - подчеркнули в пресс-службе.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым