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В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста - РИА Новости, 13.11.2024
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22:46 13.11.2024 (обновлено: 22:52 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/krym-1983631999.html
В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста
В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста - РИА Новости, 13.11.2024
В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста
Обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного большегруза, начата проверка, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:46
2024-11-13T22:52
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного большегруза, начата проверка, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ.Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно."Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста. В результате травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший - водитель легкового автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении.Следователями начата проверка."Также в рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности", - подчеркнули в пресс-службе.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Крым
В Крыму назвали возможную причину обрушения автомобильного моста

Обрушение моста в Крыму произошло при движении перегруженного большегруза

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обрушение моста в Джанкойском районе на севере Крыма произошло при движении перегруженного большегруза, начата проверка, сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ.
Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно.
"Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста. В результате травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший - водитель легкового автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении.
Следователями начата проверка.
"Также в рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности", - подчеркнули в пресс-службе.
МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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