https://ria.ru/20241113/krym-1983630672.html
В Крыму госпитализировали одного из пострадавших при обрушении моста
В Крыму госпитализировали одного из пострадавших при обрушении моста - РИА Новости, 14.11.2024
В Крыму госпитализировали одного из пострадавших при обрушении моста
Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма госпитализирован в тяжелом состоянии, второму оказана амбулаторная помощь, сообщает... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-13T22:37
2024-11-13T22:37
2024-11-14T00:04
происшествия
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма госпитализирован в тяжелом состоянии, второму оказана амбулаторная помощь, сообщает пресс-служба минздрава региона.Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно."По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.Пострадавших после ЧП доставили в районную больницу.
https://ria.ru/20241014/most-1977886263.html
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МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово
Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, 2 человека пострадали, повреждено дорожное полотно, сообщили в МЧС
2024-11-13T22:37
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происшествия, республика крым, россия
Происшествия, Республика Крым, Россия
В Крыму госпитализировали одного из пострадавших при обрушении моста
Минздрав Крыма: пострадавший при обрушении моста находится в тяжелом состоянии