https://ria.ru/20241113/krym-1983630672.html

В Крыму госпитализировали одного из пострадавших при обрушении моста

В Крыму госпитализировали одного из пострадавших при обрушении моста - РИА Новости, 14.11.2024

В Крыму госпитализировали одного из пострадавших при обрушении моста

Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма госпитализирован в тяжелом состоянии, второму оказана амбулаторная помощь, сообщает... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-13T22:37

2024-11-13T22:37

2024-11-14T00:04

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма госпитализирован в тяжелом состоянии, второму оказана амбулаторная помощь, сообщает пресс-служба минздрава региона.Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно."По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.Пострадавших после ЧП доставили в районную больницу.

https://ria.ru/20241014/most-1977886263.html

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МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, 2 человека пострадали, повреждено дорожное полотно, сообщили в МЧС 2024-11-13T22:37 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, республика крым, россия