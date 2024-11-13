https://ria.ru/20241113/krym-1983627570.html
В Крыму обрушился автомобильный мост
В Крыму обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 13.11.2024
В Крыму обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:02
2024-11-13T22:02
2024-11-13T22:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
республика крым
джанкой
олег крючков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, сообщило МЧС в Telegram-канале."В момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали двух пострадавших", — говорится в публикации.В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков уточнил со ссылкой на Крымавтодор, что из-за разрушения путепровода на автодороге Воинка — Джанкой объезд будет осуществляться через населенные пункты Маслово, Завет-Ленинский и Ермаково.Позднее в МЧС сообщили, что рухнувший мост находился над железнодорожным полотном. На месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники.В региональном Минздраве уточнили, что одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, второму оказали амбулаторную помощь.В Следственном комитете сообщили, что мост обрушился при проезде по нему перегруженной фуры. Ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html
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МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово
Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, 2 человека пострадали, повреждено дорожное полотно, сообщили в МЧС
2024-11-13T22:02
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика крым, джанкой, олег крючков
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Республика Крым, Джанкой, Олег Крючков
В Крыму обрушился автомобильный мост
В Крыму обрушился автомобильный мост, два человека пострадали