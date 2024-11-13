https://ria.ru/20241113/krym-1983627570.html

В Крыму обрушился автомобильный мост

В Крыму обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 13.11.2024

В Крыму обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:02

2024-11-13T22:02

2024-11-13T22:45

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

республика крым

джанкой

олег крючков

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, сообщило МЧС в Telegram-канале."В момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали двух пострадавших", — говорится в публикации.В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков уточнил со ссылкой на Крымавтодор, что из-за разрушения путепровода на автодороге Воинка — Джанкой объезд будет осуществляться через населенные пункты Маслово, Завет-Ленинский и Ермаково.Позднее в МЧС сообщили, что рухнувший мост находился над железнодорожным полотном. На месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники.В региональном Минздраве уточнили, что одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, второму оказали амбулаторную помощь.В Следственном комитете сообщили, что мост обрушился при проезде по нему перегруженной фуры. Ведомство начало проверку.

https://ria.ru/20241106/omsk-1982200459.html

https://ria.ru/20241014/most-1977886263.html

россия

республика крым

джанкой

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МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово Автомобильный мост обрушился в Крыму между селами Изумрудное и Маслово, 2 человека пострадали, повреждено дорожное полотно, сообщили в МЧС 2024-11-13T22:02 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, республика крым, джанкой, олег крючков