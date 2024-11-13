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В Кремле оценили динамику спецоперации - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/kreml-1983479204.html
В Кремле оценили динамику спецоперации
В Кремле оценили динамику спецоперации - РИА Новости, 13.11.2024
В Кремле оценили динамику спецоперации
Динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:04
2024-11-13T12:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле ходом специальной военной операции. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/svo-1983396275.html
https://ria.ru/20240908/peskov-1971350239.html
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россия, украина, европа, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
В Кремле оценили динамику спецоперации

Песков: динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле ходом специальной военной операции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
"ВСУ в беде". На Западе рассказали, что случилось в зоне СВО
12 ноября, 20:23
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
России многое предстоит сделать для победы в СВО, заявил Песков
8 сентября, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
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