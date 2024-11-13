https://ria.ru/20241113/kreml-1983479204.html

В Кремле оценили динамику спецоперации

В Кремле оценили динамику спецоперации - РИА Новости, 13.11.2024

В Кремле оценили динамику спецоперации

Динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:04

2024-11-13T12:04

2024-11-13T12:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

дмитрий песков

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Динамика СВО весьма высокая, операция продолжается полным ходом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле ходом специальной военной операции. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/svo-1983396275.html

https://ria.ru/20240908/peskov-1971350239.html

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россия, украина, европа, дмитрий песков, сергей лавров, нато