https://ria.ru/20241113/krasinski-1983435668.html

Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году

Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2024

Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году

Американский актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году по версии американского журнала People. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:21

2024-11-13T09:21

2024-11-13T09:21

шоубиз

сша

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году по версии американского журнала People. "Я был шокирован. Ноль мыслей в голове... Ребята, вы действительно подняли планку для меня", - заявил 45-летний актер в комментарии журналу. Красински получил известность благодаря своей роли в сериале "Офис". Он также известен по фильмам "Отпуск по обмену", "Тихое место", "Главный герой". Журнал People каждый год определяет самого сексуального мужчину. В 2023 выбор редакции журнала пал на американского актера Патрика Демпси, известного по фильмам "Анатомия страсти", "Правда о деле Гарри Квеберта", а также "Бриджит Джонс 3".

https://ria.ru/20240612/speysi-1952376239.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша