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Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2024
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Шоубиз
 
09:21 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/krasinski-1983435668.html
Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году
Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2024
Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году
Американский актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году по версии американского журнала People. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:21
2024-11-13T09:21
шоубиз
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году по версии американского журнала People. "Я был шокирован. Ноль мыслей в голове... Ребята, вы действительно подняли планку для меня", - заявил 45-летний актер в комментарии журналу. Красински получил известность благодаря своей роли в сериале "Офис". Он также известен по фильмам "Отпуск по обмену", "Тихое место", "Главный герой". Журнал People каждый год определяет самого сексуального мужчину. В 2023 выбор редакции журнала пал на американского актера Патрика Демпси, известного по фильмам "Анатомия страсти", "Правда о деле Гарри Квеберта", а также "Бриджит Джонс 3".
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Шоубиз, США
Назван самый сексуальный мужчина в мире в 2024 году

Американский актер Красински стал самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году

© AP Photo / Invision/Matt SaylesАмериканский актер Джон Красински и британская актриса Эмили Блант
Американский актер Джон Красински и британская актриса Эмили Блант - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Американский актер Джон Красински и британская актриса Эмили Блант. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский актер Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году по версии американского журнала People.
«
"Я был шокирован. Ноль мыслей в голове... Ребята, вы действительно подняли планку для меня", - заявил 45-летний актер в комментарии журналу.
Красински получил известность благодаря своей роли в сериале "Офис". Он также известен по фильмам "Отпуск по обмену", "Тихое место", "Главный герой".
Журнал People каждый год определяет самого сексуального мужчину. В 2023 выбор редакции журнала пал на американского актера Патрика Демпси, известного по фильмам "Анатомия страсти", "Правда о деле Гарри Квеберта", а также "Бриджит Джонс 3".
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